Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: „Putin nu va ceda, e un lucru care este vizibil din avion”

Doru Bușcu: „Putin nu va ceda, e un lucru care este vizibil din avion”

20 aug. 2025, 20:25, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Doru Bușcu: „Putin nu va ceda, e un lucru care este vizibil din avion”

Doru Bușcu a comentat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, vizita dintre Trump și Putin, dar și vizita lui Volodimir Zelenski și a celor șapte lideri europeni, care au discutat luni, timp de mai multe ore, cu Donald Trump, despre despre soarta Ucrainei.

Cred că totul a fost o discuție fără urmări. Chiar dacă s-au adunat lideri europeni, l-au ținut fericit pe Trump, ca să nu mai provoace o altă criză. Putin nu va ceda, e un lucru care este vizibil din avion, este vizibil privind harta, este vizibil din orice unghi ai privi, și la discuții, și la faptul că ele niciodată nu se sfârșesc cu o concluzie practică, cu ideea ca, de mâine, de poimâine, să se întâmple ceva. Orice întâlnire se sfârșește cu programarea unei întâlniri ulterioare. Putin nu are cum să cedeze, Zelenski nu are, chiar dacă este dispus să facă niște concesii, nu are cum să se plieze pe cerințele lui Putin.

America și Occidentul nu au nicio pârghie asupra lui Putin. Cele două măsuri pe care ar trebui să le ia Occidentul, dacă ar dori să facă pace în Ucraina, ar fi simple: sprijinul masiv al Ucrainei cu armament și sancționarea drastică, sinceră, nu ca până acum, a Rusiei. Nu este altă cale și Putin nu va accepta prea curând, chiar dacă e posibil să se întâlnească cu Zelenski, dacă se va întâlni la Moscova îl va umili pe Zelenski, numai că el vine, zâmbește, se încarcă de credibilitate, își curăță imaginea de criminal de război, pentru că până la urmă media are impact asupra oamenilor, și se întoarce în Rusia și în continuare bombardează oamenii. Chiar și când vorbește despre pace, ucide copii, civili, pentru că, spre deosebire de declarațiile lor, că se luptă cu armata ucraineană, ei bombardează, în principal, ținte civile. Or, tot Occidentul se face că nu vede lucrul ăsta, sigur, europenii îl mai văd, dar Trump spune că: domne, totuși mor oameni, fără să arate cu degetul spre autorul crimei.

Războiul nu poate fi oprit oricum. Sigur că, toată lumea vrea să se oprească războiul. Dar dacă lumea civilizată vine și spune: uite, asta e granița, pentru Rusia, acest lucru va fi un îndemn, ca în etapa următoare să vrea mai mult. Și va vrea mai mult, pentru că este într-o situație în care Rusia nu poate fi oprită. Nu poate fi oprită cu duhul blândeții, poate fi oprită cu mijloacele de care ea știe să înțeleagă, și anume, forța, descurajarea. Nu vrea nimeni din lumea civilizată să se ia la luptă cu Rusia. Dar, pentru noi, consecințele sunt rele indiferent de rezultatul acestor convorbiri, pentru că noi nu am ținut pasul cu ritmul evenimentelor. Noi am pierdut vremea trei ani și jumătate, sub Nicușor vedem într-o formă galopantă că pierdem vremea, nu văd vreo deosebire între ce se întâmplă acum la președenție, la Apărare, la ministerul Economiei, nu văd nicio schimbare față de mandatele PSD-ului la Apărare, la Economie, față de mandatele liberale. Noi stăm în aceeași paralizie politică și executivă față de evenimentele din Ucraina”, a declarat Doru Bușcu.

Autorul recomandă:

Doru Bușcu: Principalul lucru prost pe care îl face Nicușor Dan abstragerea din problematica momentului, atât internațională, cât și internă

Mediafax
Nicușor Dan, imaginea unei scheme frauduloase cu „investiții rapide”
Digi24
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe confirmă oficial avizul negativ pentru tranzacția E.ON – MVM
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără fațete, cu fălcuțele la purtător
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
Pădurea urbană de lângă Bucureşti ar putea fi defrişată şi înlocuită de blocuri de 14 etaje
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Alertă pe litoralul Mării Negre! Specialiștii avertizează cu privire la infectarea cu bacteria Vibrio
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Fumatul devine interzis! Al doilea oraș din România care impune restricții pentru cetățeni
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 august 2025. Sfatul bunului doctor Mercola 
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Evoluția digitală transformă modul în care lucrăm. De ce companiile trebuie să țină pasul?
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete prezintă noile modificări din proiectul de Ordonanță: A fi manager într-un spital nu este un bonus, ci o mare responsabilitate
21:27
Alexandru Rogobete prezintă noile modificări din proiectul de Ordonanță: A fi manager într-un spital nu este un bonus, ci o mare responsabilitate
EXTERNE Reuters: Rusia se pregătește să crească taxele și să taie din cheltuieli: „Nu vom avea mijloacele pentru a trăi la fel de CONFORTABIL ca acum”
21:26
Reuters: Rusia se pregătește să crească taxele și să taie din cheltuieli: „Nu vom avea mijloacele pentru a trăi la fel de CONFORTABIL ca acum”
ACTUALITATE Curtea de Apel București respinge prelungirea măsurilor asigurătorii instituite de DIICOT împotriva Nordis 
21:01
Curtea de Apel București respinge prelungirea măsurilor asigurătorii instituite de DIICOT împotriva Nordis 
EXTERNE Parlamentul European contestă decizia Consiliului UE de aprobare a programului achizițiilor de ARMAMENT /„Problema este baza legală”
20:44
Parlamentul European contestă decizia Consiliului UE de aprobare a programului achizițiilor de ARMAMENT /„Problema este baza legală”
ACTUALITATE Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
20:41
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
EXTERNE Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”
20:32
Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”