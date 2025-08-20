Doru Bușcu: „Putin nu va ceda, e un lucru care este vizibil din avion”

Doru Bușcu a comentat, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, vizita dintre Trump și Putin, dar și vizita lui Volodimir Zelenski și a celor șapte lideri europeni, care au discutat luni, timp de mai multe ore, cu Donald Trump, despre despre soarta Ucrainei.

„Cred că totul a fost o discuție fără urmări. Chiar dacă s-au adunat lideri europeni, l-au ținut fericit pe Trump, ca să nu mai provoace o altă criză. Putin nu va ceda, e un lucru care este vizibil din avion, este vizibil privind harta, este vizibil din orice unghi ai privi, și la discuții, și la faptul că ele niciodată nu se sfârșesc cu o concluzie practică, cu ideea ca, de mâine, de poimâine, să se întâmple ceva. Orice întâlnire se sfârșește cu programarea unei întâlniri ulterioare. Putin nu are cum să cedeze, Zelenski nu are, chiar dacă este dispus să facă niște concesii, nu are cum să se plieze pe cerințele lui Putin.

America și Occidentul nu au nicio pârghie asupra lui Putin. Cele două măsuri pe care ar trebui să le ia Occidentul, dacă ar dori să facă pace în Ucraina, ar fi simple: sprijinul masiv al Ucrainei cu armament și sancționarea drastică, sinceră, nu ca până acum, a Rusiei. Nu este altă cale și Putin nu va accepta prea curând, chiar dacă e posibil să se întâlnească cu Zelenski, dacă se va întâlni la Moscova îl va umili pe Zelenski, numai că el vine, zâmbește, se încarcă de credibilitate, își curăță imaginea de criminal de război, pentru că până la urmă media are impact asupra oamenilor, și se întoarce în Rusia și în continuare bombardează oamenii. Chiar și când vorbește despre pace, ucide copii, civili, pentru că, spre deosebire de declarațiile lor, că se luptă cu armata ucraineană, ei bombardează, în principal, ținte civile. Or, tot Occidentul se face că nu vede lucrul ăsta, sigur, europenii îl mai văd, dar Trump spune că: domne, totuși mor oameni, fără să arate cu degetul spre autorul crimei.

Războiul nu poate fi oprit oricum. Sigur că, toată lumea vrea să se oprească războiul. Dar dacă lumea civilizată vine și spune: uite, asta e granița, pentru Rusia, acest lucru va fi un îndemn, ca în etapa următoare să vrea mai mult. Și va vrea mai mult, pentru că este într-o situație în care Rusia nu poate fi oprită. Nu poate fi oprită cu duhul blândeții, poate fi oprită cu mijloacele de care ea știe să înțeleagă, și anume, forța, descurajarea. Nu vrea nimeni din lumea civilizată să se ia la luptă cu Rusia. Dar, pentru noi, consecințele sunt rele indiferent de rezultatul acestor convorbiri, pentru că noi nu am ținut pasul cu ritmul evenimentelor. Noi am pierdut vremea trei ani și jumătate, sub Nicușor vedem într-o formă galopantă că pierdem vremea, nu văd vreo deosebire între ce se întâmplă acum la președenție, la Apărare, la ministerul Economiei, nu văd nicio schimbare față de mandatele PSD-ului la Apărare, la Economie, față de mandatele liberale. Noi stăm în aceeași paralizie politică și executivă față de evenimentele din Ucraina”, a declarat Doru Bușcu.