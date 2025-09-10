Elena Lasconi, apel către VOLUNTARII lui Nicușor Dan: „Să vină să mă filmeze și pe mine”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a făcut apel la voluntarii lui Nicușor Dan, care se ocupă de filmarea președintelui, să vină să o ajute și pe ea cu materialele de campanie. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Eu știam că vreau să candidez la primărie, fiindcă vreau să schimb țara asta în bine. Am apelat la colegii mei să vină voluntar să mă filmeze, pentru că aș vrea să inspir fetele să intre în politică. Nu am reușit să fac asta pentru că nu am bani. Acum fac apel la voluntarii lui Nicușor să vină să mă filmeze și să mă pozeze și pe mine, precum și lucrurile care se întâmplă la Câmpulung. Mi se pare penibil să mă duc cu telefonul și să vorbesc de una singură. Eu cred că ar trebui să revenim cu picioarele pe pământ, iar Nicușor Dan să înțeleagă că românii nu sunt proști și să nu o mai dea după cireș, ci să spună exact care este rolul acelor voluntari,” a transmis acesta.