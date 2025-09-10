Elena Lasconi: „Creșterea TVA-ului nu putea fi EVITATĂ”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi, întrebată dacă creșterea TVA-ului putea fi evitată, a negat aceasta variantă. Fostul lider USR a venit cu presupunerea că în spatele scenei politice, există anumite firme care sunt „protejate” de sistem. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Creșterea TVA-ului putea fi evitată? Cred că nu. Acolo există probleme la ANAF cu recuperarea sumelor din TVA, între 8 și 10 miliarde, la cât s-a ajuns. Am un feeling că e vorba și de firme care sunt protejate de sistem și nu pot fi deranjate. Nu cred că s-ar fi putut evita creșterea TVA-ului, pentru că este cea mai rapidă modalitate de a aduce bani la buget,” a spus aceasta.