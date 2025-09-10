Elena Lasconi mărturisește că se aștepta la TRĂDAREA venită din partea lui Ionuț Moșteanu: „El are asta în sânge”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a vorbit despre relația pe care a avut-o cu foștii colegi de partid. Întrebată despre trădarea venită din partea lui Ionuț Moșteanu, Lasconi a mărturisit cu fermitate că nu a luat-o prin susprindere, ci se aștepta la acest lucru din partea sa . Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Ați simțit că Moșteanu vă va trăda? Oh, da. El are asta în sânge, îl cunosc foarte bine și nu am de gând să mai vorbesc despre el. Pentru mine e un subiect încheiat. Dacă e să fi învățat ceva, este că poți reuși orice în viața asta dacă îți dorești cu adevărat și dacă transmiți oamenilor acest lucru. Am constatat însă că, după 35 de ani, sistemul s-a consolidat atât de tare încât a putut să facă și o asemenea mârșăvie: să anuleze alegerile,” a spus aceasta.