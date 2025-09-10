Elena Lasconi: „Sistemul i-a făcut drum lui Nicușor Dan să ajungă PREȘEDINTE”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a declarat că actualul președinte al României, Nicușor Dan, a fost susținut de sistem pentru a ajunge în funcție, lucru care, potrivit acesteia, se știa încă dinainte ca alegerile prezidențiale de anul trecut să fie anulate. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Adevărul e că, încă de pe 27 noiembrie anul trecut, se știa că intenționau să anuleze alegerile. Adevărul e că, din informațiile mele, exista deja o motivare a CCR pentru invalidarea lui Georgescu. Înainte de anularea alegerilor, cel care este azi președintele României avea un proiect pentru campania prezidențială și s-a propus să fie el candidatul. Am înțeles asta încă din timpul jocului,” a spus Lasconi.