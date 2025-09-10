Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a lansat un val de ironii la adresa lui Nicușor Dan, făcând referire la concediul de o lună pe care șeful statului și l-a alocat, dar și la drumețiile sale prin pădure. Într-o notă plină de sarcasm, Lasconi l-a sfătuit pe șeful statului să fie atent la urși. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Faptul că a plecat o lună în concediu vi s-a părut normal? Nu știu… eu nu am avut concediu de 5 ani. Mi l-am irosit în campania prezidențială. Bănuiesc că, dacă ești președinte cu un război la graniță, ai mai puțină treabă de făcut decât la primărie. I-aș da un sfat prietenesc lui Nicușor: să fie atent la urși,” a spus aceasta.

Vezi emisiunea integrală aici: