Nicușor Dan, pus la zid de ”influensării” pro-europeni. Cristoiu: S-a văzut disperarea sistemului

23 feb. 2026, 18:58, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu, a comentat criza generată în rândul susținătorilor lui Nicușor Dan după vizita acestuia la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului Păcii.

Organizația creată de Donald Trump a avut prima reuniune oficială pe 19 februarie, la Washington, pe tema Gaza, însă prestația lui Nicușor Dan a fost discutabilă, provocând păreri împărțite în țară.

În opinia lui Ion Cristoiu, deși inițial nu a dorit să participe la eveniment, șeful statului ar fi fost ”păcălit” în acest sens, meritul revenindu-i probabil consilierului și omului său de încredere, Marius Lazurca.

”Eu m-am bucurat să-i văd suferinzi pe sarmalagii de la Cotroceni”

În altă ordine de idei, propaganda favorabilă lui Nicușor Dan ar fi exacerbat impresia făcută de acesta în fața liderului de la Casa Albă, însă ”Donald Trump nu poate fi tras pe sfoară așa cum cred proștii de la noi”, a observat Cristoiu. Totuși, în țară, liderii de opinie favorabili președintelui l-au criticat destul de dur pentru acceptarea invitației venite de la liderul de la Casa Albă.

Ionuț Cristache: După toată catastrofa asta, în care propaganda n-a mai știut cum să o scoată, să o explice, să o justifice… Dar apropo, ați văzut că ai lui l-au cam dinamitat cu faptul că a decis să meargă? Adică hardcore-ul Nicușor a suferit zilele ălea, că s-a dus la nenorocitul de Trump. Eu m-am bucurat să-i văd suferinzi pe sarmalagii de la Cotroceni

Ion Cristoiu: Da, ei sunt anti-Trump. 

Cristache: Pierde Nicușor pe zona asta a lui de nucleu (dur)? 

Cristoiu: Și aici s-a văzut disperarea sistemului. Vă dau un exemplu cu ai lui, n-au fost așa de răi cum ne așteptam. (…) Cel mai tare mi-a plăcut, însă, de Cristian Tudor Popescu, care prima dată a fost foarte dur…

Cristache: După care a băgat niște zahărel. 

Scena fugăririi lui Nicușor Dan de agenții Secret Service. Cristoiu: Unul din cele mai penibile momente în care a fost pusă România postdecembristă

CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu" și „Mica Maia". „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan"

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
Scena fugăririi lui Nicușor Dan de agenții Secret Service. Cristoiu: Unul din cele mai penibile momente în care a fost pusă România postdecembristă
16:49
Scena fugăririi lui Nicușor Dan de agenții Secret Service. Cristoiu: Unul din cele mai penibile momente în care a fost pusă România postdecembristă
Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară?
15:49
Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară?
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
16:02, 22 Feb 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Doru Bușcu se gândeste la un referendum pentru schimbarea lui Nicușor Dan: De ce să bolești/ E mai bine să fie schimbat decât să aștepte întins pe pat
10:36, 20 Feb 2026
Doru Bușcu se gândeste la un referendum pentru schimbarea lui Nicușor Dan: De ce să bolești/ E mai bine să fie schimbat decât să aștepte întins pe pat
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 20 februarie, de la ora 15.00
18:55, 19 Feb 2026
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 20 februarie, de la ora 15.00
