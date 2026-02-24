Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a creionat o radiografie la zi a războiului din Ucraina, la 4 ani de la declanșarea agresiunii militare ruse. În opinia cunoscutului gazetar, Donald Trump face eforturi reale în direcția păcii, lucru care i-ar legitima cel mai mult al doilea mandat.

Invitatul lui Ionuț Cristache a observat că elitele politice europene nu doresc cu adevărat să fie semnată pacea, dorită mai mult de președintele SUA, care negociază cu ambele părți beligerante, deși e foarte contestat și în America și în lume.

”Însuși Zelenski spune că Trump pregătește o semnare a păcii cu mare fast ”

Marius Tucă: Toate declarațiile, europenilor mai ales, merg în direcția că trebuie să continuăm războiul, nu se poate, Putin trebuie să piardă războiul. Pe de altă parte, emisarii lui Trump se tot întâlnesc și cu rușii și cu ucrainenii. Și eu cred încă o dată, și aș putea să pariez cu tine că până la alegerile astea din America se va semna o pace. Însuși Zelenski povestește despre faptul că Trump pregătește o semnare a păcii cu mare fast. Eu cred că lucrurile la nivelul declarativ sunt una, mai ales ale europenilor, că și Nicușor (Dan) e toată ziua cu războiul în gură. Nu știu de ce s-a dus la Consiliul pentru Pace. Să închidă pe loc Consiliul pentru Pace. Deci sunt două planuri. Unul în care chiar se lucrează la pace, pentru pace.

Ionuț Cristache: Plus că, dacă îmi permiți aici unul de argumente suplimentar, Trump are nevoie de victoria asta pentru o victorie la el acasă în alegeri. Are nevoie să zică: sunt cel care a pacificat și Ucraina.

Pacea, vânt în pânzele Consiliului pentru Pace

Marius Tucă: Și ar mai fi o chestiune. Ar fi un vânt în pânzele Consiliului pentru Pace. Adică, bă, uite, am înființat Consiliul pentru Pace acolo o lună și deja noi semnăm, nu știu, el zice a noua, a 10-a pace. Nu știu câte, are foarte multe de astea de pace în cap. Deci ar fi pentru el cred că cea mai mare reușită de până acum, de când e președinte, de când e președinte în noul mandat. Și cu asta am terminat cu războiul.