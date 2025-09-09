Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Eugen Teodorovici, despre DNA: „Am cerut lămuriri într-un dosar vechi din 2013”

Eugen Teodorovici, despre DNA: „Am cerut lămuriri într-un dosar vechi din 2013"

09 sept. 2025
Eugen Teodorovici, despre DNA: „Am cerut lămuriri într-un dosar vechi din 2013"
Eugen Teodorovici: „Am sunat la DNA”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre experiența pe care a avut-o la DNA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Eugen Teodorovici: „Sunt întreg și numele meu este neîntinat de chestii de genul ăsta

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Eugen Teodorovici a discutat despre niște dosare de la DNA în care a fost înregistrat. Acesta a găsit în sediul DNA sute și sute de înregistrări telefonice pe care le avusese. Acesta susține că este singurul politician care nu a avut probleme cu DNA-ul, deși a fost în două ministere foarte sensibile. Acesta amintește și de un fișier ascultat acolo. În acest fișier ar fi fost sunat de Oprișan. Acesta din urmă l-ar fi întrebat de niște bani pentru comunitățile locale. Fostul Ministru susține că nu era nimic incorect, dar a ținut să amâne discuția știind că este înregistrat. Acesta a vorbit și despre alte fișiere ce fuseseră înregistrate. Teodorovici a susținut că nu știe să fi fost înregistrat din biroul Premierului, dar dacă au fost ascultate discuțiile sale cu Premierul de atunci, este un lucru greșit.

„Am sunat la DNA în sensul în care trebuie să ne consultăm. Eu sunt auditor. Stați un pic, să le luăm pe rând. Când am fost la DNA cu alte chestiuni, de-ale mele… Am tot încercat să fac să fie pe acolo presă, dar nimic. Acum un an jumate, doi. Nu mai știu când am fost, că nu le țin evidența acuma. Sunt singurul om politic din această țară care nu are probleme de acest gen și am fost, vorba aia, ministru și la Fonduri Europene, și la Finanțe, adică zonele cele mai sensibile. Și uite-mă, că sunt întreg și numele meu este neîntinat de chestii de genul ăsta. Mi-au făcut notificare și m-am dus să văd despre ce este vorba. Am ascultat câteva fișiere. La un moment dat, mi-a intrat un fișier, mi-au dat un laptop la dispoziție și am intrat pe un fișier. La primul fișier sună telefonul, nu răspunde nimeni, s-a oprit. La al doilea ce era? Suna Oprișan. Mă suna Oprișan, eu tocmai ieșeam de la Primul-ministru din cabinet. Bună ziua, domnul ministru, ce faceți, cutare. Zic uite acum am ieșit de la primul ministru din cabinet. Zice, domnule, știți cu banii ăștia, că nu ne ajung la nivel, cutare, cutare. Și eu nu știam să închid telefonul. Zic domnu’ președinte, lăsați că discutăm legea, știți pe legea cutare, cutare. Omul vorbea pe corect. Comunitățile locale aveau nevoie de bani. Urma să discutăm pe lege. Dar trebuia să îi explic omului ca să rămână acolo, ca știam că băieții sunt pe mine felinar. Și asta a fost. Au ascultat tot. Am fost pe mandat de siguranță națională luni și luni de zile. Toți cu care am intrat în contact… Erau sute și sute de fișiere acolo. Știu că am intrat în dispută cu domnul procuror de acolo. Când mi-a pus să semnez un proces verbal, dar din care erau scoase pagini. Era de la cutare pagină, la cutare pagină. Din partea de anticameră a Premierului sigur eram înregistrat. Aveți o logică bună. Pe telefonul meu nu se pierde semnalul din biroul Premierului, deci nu aveam vreun fel de bruiaj. Nu e normal…”, a explicat politicianul.

