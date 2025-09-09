Eugen Teodorovici, despre DNA: „Am cerut lămuriri într-un dosar vechi din 2013”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre experiența pe care a avut-o la DNA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Eugen Teodorovici: „Sunt întreg și numele meu este neîntinat de chestii de genul ăsta”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Eugen Teodorovici a discutat despre niște dosare de la DNA în care a fost înregistrat. Acesta a găsit în sediul DNA sute și sute de înregistrări telefonice pe care le avusese. Acesta susține că este singurul politician care nu a avut probleme cu DNA-ul, deși a fost în două ministere foarte sensibile. Acesta amintește și de un fișier ascultat acolo. În acest fișier ar fi fost sunat de Oprișan. Acesta din urmă l-ar fi întrebat de niște bani pentru comunitățile locale. Fostul Ministru susține că nu era nimic incorect, dar a ținut să amâne discuția știind că este înregistrat. Acesta a vorbit și despre alte fișiere ce fuseseră înregistrate. Teodorovici a susținut că nu știe să fi fost înregistrat din biroul Premierului, dar dacă au fost ascultate discuțiile sale cu Premierul de atunci, este un lucru greșit.