Eugen Teodorovici: „Taxa de SOLIDARITATE este o imbecilitate”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre taxa de solidaritate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Eugen Teodorovici a discutat despre efectele propunerilor de lege pentru reducerea deficitului. Acesta a vorbit despre problemele pe care le are statul cu lucratul part-time. Fostul ministru a explicat și această impozitare progresivă, dar și felul în care ar trebui făcută. Mediul privat, spune acesta, nu ar trebui afectat deloc. Altfel, vor pleca și mai multe firme din România.

„Mediul de afaceri nu țipă. Care va fi efectul cu toate aceste taxe? Vor pleca firme din România și mai abitir decât o fac acum. Taxa de solidaritate este o imbecilitate. Măcar să îi spună impozit progresiv. Măcar să nu îi spună taxă de solidaritate, ci să spună impozit progresiv. Sunt social-democrat și nu mă dezic niciodată că am fost la PSD. Sunt social-democrat pentru că iubesc oamenii, dar sunt și om de dreapta. Măsurile mele au fost pentru a avea o piață puternică, că altfel nu pot să ajut, să iau de la ăla care are, să dau ăluia care stă pe la colțul satului. Deci ambele sunt în egală măsură, pe același nivel de importanță pentru mine. Impozitul progresiv, dacă poți să-l pui, poate să fie discutat, dar atenție, nu te legi de zona privată pentru că zona privată e cu treaba lor. Ăla muncește șapte job-uri și vrea să aibă, e treaba lui. Dacă vrei să faci o discuție de genul ăsta, fă pe zona publică. Ia reper salariul președintelui, că tot se vorbește. Dar nu de salariu, ci veniturile lunare, pentru că altfel îi scăpați pe ăia care au CA-uri de 10.000 euro. Vorbiți de veniturile lunare în zona publică și băgați salariul președintelui și peste el, eventual, se poată pune o astfel de taxă. La mine, în mine e o luptă între partea liberală și partea social-democrat. Problema este că niște analfabeți funcționali nu înțeleg că în România, statul nu are voie să se bage în piață. Lasă, frate, piața să-și stabilească norma de lucru. Lungimea acestei norme de 2h, 6h, 4h, cât ai nevoie tu ca privat să aduci pe cineva să-ți facă treaba. Prestezi o activitate, știu eu, care are o anumită pregătire… Avem, în România, oameni care lucrează din part-time. Ai o doamnă de serviciu care curăță scările de bloc. 2h acolo, 2h în altă parte, și așa mai departe. Femeia, din păcate, astăzi lucrează la negru pentru că legea din România, făcută de niște imbecili, spune că norma de bază e de 8h, după care vine partea asta cu part-time.”, a explicat Eugen Teodorovici.