Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE”

În cadrul unei ediţii transmise live de Gândul a emisiunii Ai aflat! cu Ionuţ Cristache, actorul Florin Călinescu a lansat un val de ironii la adresa preşedintelui Nicuşor Dan şi a vorbit despre aşa-zisa lovitură de stat care a avut loc în timpul alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici emisiunea integrală

Florin Călinescu a vorbit despre lovitura de stat din timpul alegerilor prezidențiale și a numit-o drept o încercare din partea sistemului de a obișnui populația cu un mod de lucru autoritar, fără drept la replică.

„Care ar fi povestea cu lovitura de stat? Cine a zis hai să încercăm și chestia asta și dacă ține, de aici înainte anulăm ce vrem noi, când vrem noi, de câte ori vrem,” a transmis Călinescu.

„Nicușor a mințit în clar și olograf”

Actorul a continuat în acelaşi ton ironic și l-a adus în discuție și pe președintele Nicușor Dan, despre care a spus că a fost învățat că poate să mintă, fără să se întâmple nimic.