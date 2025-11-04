Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE”

Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE”

Bianca Dogaru
04 nov. 2025, 15:45, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE”

În cadrul unei ediţii transmise live de Gândul a emisiunii Ai aflat! cu Ionuţ Cristache, actorul Florin Călinescu a lansat un val de ironii la adresa preşedintelui Nicuşor Dan şi a vorbit despre aşa-zisa lovitură de stat care a avut loc în timpul alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici emisiunea integrală

Florin Călinescu a vorbit despre lovitura de stat din timpul alegerilor prezidențiale și a numit-o drept o încercare din partea sistemului de a obișnui populația cu un mod de lucru autoritar, fără drept la replică.

„Care ar fi povestea cu lovitura de stat? Cine a zis hai să încercăm și chestia asta și dacă ține, de aici înainte anulăm ce vrem noi, când vrem noi, de câte ori vrem,” a transmis Călinescu.

„Nicușor a mințit în clar și olograf”

Actorul a continuat în acelaşi ton ironic și l-a adus în discuție și pe președintele Nicușor Dan, despre care a spus că a fost  învățat că poate să mintă, fără să se întâmple nimic.

„După ce domnul Nicușor Dan a mințit în clar și olograf, a văzut că nu se întâmplă nimic și de atunci a zis că nu mai e nicio problemă. Ca atare, cineva îl sună și îl întreabă >. Apoi îi spune cineva , asta-i problema. Nu știu la ce vă referiți, eu am fost doar în trecere pe aici>>,” a mai adăugat acesta.

Citește și

VIDEO Florin Călinescu despre SFIDAREA liderilor politici în „era concubinajului”. „Li se rupe. Noi v-am pus acolo”
16:33
Florin Călinescu despre SFIDAREA liderilor politici în „era concubinajului”. „Li se rupe. Noi v-am pus acolo”
VIDEO Cine are ȘANSE la Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu sau Daniel Băluță? Analiza lui Florin Călinescu: „Poate să fie o luptă dreaptă între ei”
16:05
Cine are ȘANSE la Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu sau Daniel Băluță? Analiza lui Florin Călinescu: „Poate să fie o luptă dreaptă între ei”
VIDEO Călinescu, necruțător: „USR trage tare să facă bani / PNL e ca o femeie gonflabilă cu 2.000 de marinari încinși”
15:56
Călinescu, necruțător: „USR trage tare să facă bani / PNL e ca o femeie gonflabilă cu 2.000 de marinari încinși”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
19:53
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
VIDEO Cristoiu, dezlănțuit împotriva lui Nicușor Dan: „Nu mă așteptam să fie așa slab. Are toate clișeele proaste, politicianiste din România”
19:27
Cristoiu, dezlănțuit împotriva lui Nicușor Dan: „Nu mă așteptam să fie așa slab. Are toate clișeele proaste, politicianiste din România”
VIDEO Ion Cristoiu invită la boicotarea alegerilor din București: „Nu legitimez o farsă electorală”
18:53
Ion Cristoiu invită la boicotarea alegerilor din București: „Nu legitimez o farsă electorală”
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Ce fac unii păianjeni pentru a nu deveni pradă? Tactica lor nu miroase deloc bine!