04 nov. 2025, 18:24, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a oferit un dialog incitant despre subiectul nr. 1 pe agenda publică – retragerea unui efectiv major al trupelor americane din România. 

Provocat de Ionuț Cristache să comenteze de ce o decizie atât de gravă pentru România este tratată public „în registrul normalului”, minimalizându-se miza anunțului de la Casa Albă, popularul actor a opinat că, indiferent de cine e la putere, România este parte a unei alianțe și își va onora angajamentele.

„Întâmplarea asta poate să fie subiectul unei discuții ore întregi, dar în capul meu situația este așa: Noi suntem geopolitic aici, unde oricum facem ce ni se spune. 2% (n.r. – din PIB alocați bugetului NATO), ba chiar Zelenski a început să strige la toată Europa. Adică nu mai e o problemă, nu-mi răspunde Trump, nu e o problemă, vă anunț eu prin vocea lui von der Leyen și ăsta din Germania (n.r. – cancelarul Friedrich Merz).

Americanii încă nu și-au definit poziția față de războiul din Ucraina

Invitatul a mai observat că imaginile patriotice care sunt asociate cu armata americană sunt depășite. Totuși, România are o certitudine dacă războiul de la graniță escaladează: se poate baza pe intervenția alianței militare euro-atlantice.

„Ei încă nu și-au definit politica față de povestea cu Ucraina și Rusia, de America vorbesc. Imaginea a o mie de soldați care sună trompeta, își iau ranița și pleacă în pas alergător să apere România, flancul estic, e o imagine desuetă. În mod real, dacă România este atacată de un inamic al NATO, în câteva secunde angajații NATO se poziționează în dispozitivul care cuprinde și România”, a completat Călinescu.

Semnalul este prost, dar nu interesează

În viziunea artistului, președintele Nicușor Dan are o vină personală în decizia administrației Trump și a invocat vina politică și managerială a șefului statului, dar și a echipei sale de decidenți, începând cu ministrul de Externe și ministrul Apărării.

Semnalul este prost, dar nu interesează. Dacă a zis Nicușor că nu e o mare problemă, așa și este. (…)  Doamna Țoiu nu poartă costum de 200 lei de la IDM, este Chanel. Moșteanu zici că e doctorul care a constatat decesul lui Eminescu. Este un eșec politic și managerial al lui Nicușor Dan, a conchis actorul.

