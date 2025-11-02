Ion Cristoiu: Puterea de la București minimalizează retragerea americanilor. Puterea de la Kiev o exagerează

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că puterea de la București minimalizează retragerea americanilor, dar cea de la Kiev o exagerează.

„Citesc de pe site-ul Antena 3 CNN – Congresmenii americani vor să blocheze retragerea trupelor SUA din țara noastră: România a investit miliarde pentru NATO. Antena 3 face parte din trustul lui Dan Voiculescu. Dan Voiculescu, din 1990 încoace, s-a dovedit un abil om de afaceri și principala victimă a hrăpărețismului lui, dacă se poate spune, a fost PSD. La ultimele alegeri, ca urmare a șantajului executat de Dan Voiculescu, conducerea PSD a pus pe listele sale și au intrat în Parlament toți oamenii de serviciu ai lui Dan Voiculescu. (…) Și, acum, sunt toți parlamentari.

După ce și-a văzut oamenii de serviciu parlamentari, Dan Voiculescu a cotit-o către USR, că USR este partidul pe care el pariază la următoarele alegeri. Și, probabil, că vom avea pe listele USR oamenii de serviciu ai lui Dan Voiculescu. Am ținut să precizez aceasta, deoarece site-ul Antena 3 CNN este unul din site-urile care face cel mai mare caz de congresmenii americani care vor să blocheze retragerea trupelor SUA din țara noastră”, a spus Ion Cristoiu.

„Este o campanie dusă de Kyiv Post împotriva lui Donald Trump”

„Articolul este copiat aproape după Kyiv Post. Vă amintesc că, așa după cum am arătat în jurnalul video de aseară, Kyiv Post este publicația ucraineană care a dezvăluit prima, punând puterea de la Bucureștiu, prinzând-o pe un picior greșit, că americanii vor să retragă o parte din militarii din România, și după asta, aceeași publicație s-a angajat într-o întreagă campanie împotriva lui Donald Trump, în această chestiune. Deci este o campanie dusă de Kyiv Post împotriva lui Donald Trump. Vrea să arate că decizia lui Donald Trump stârnește nemulțumiri în America. Nu ne dragul României face această publicație, ci de dragul politicii duse de Ucraina. Nu o să-mi spuneți mie că Kyiv Post este o publicație independentă. Dacă există o publicație independentă în Ucraina lui Zelenski, eu mă fac marțian direct. Nu există. La noi nu există independență. Rare sunt ziarele care-și pot permite să scrie altfel decât politica oficială pro-Bruxelles, pro-Chișinău și pro-Kiev. E clar. Această campanie este alimentată de serviciile secrete ucrainene. Deci de conducerea ucraineană. De ce? Că este o campanie împotriva lui Donald Trump. De ce o preia cu atâta tărăboi Antena 3? Pentru că Antena 3 este o instituție anti-Trump de tip userist. Problema este, însă, următoarea. Că toată această campanie, care este împotriva lui Trump și este lipsită de orice eficiență, deoarece decizia de retragere a unor trupe îi aparține în exclusivitate președintelui, această campanie scoate în evidență proporțiile dezastrului întruchipate de decizia de retragere a trupelor”, spune publicistul.

„Puterea de la București a minimalizat această decizie”

„Ai noștri, puterea de la București, în fruncte cu nevolnicul Nicușor Dan, au minimalizat această decizie. Au spus că este o chestiune normală, de rutină, că nu înseamnă nimic. Continuă să o minimalizeze. Ucrainenii, prin Kyiv Post, insistă că nu, că e o nenorocire. Repet, e împotriva lui Donald Trump, dar principala lovitură dată de ucraineni actualei puteri este faptul că o pune într-o situație penibilă, subliniind cât de gravă este decizia lui Donald Trump, contrar eforturilor puterii de a minimaliza. Întrebarea este ce jocuri face Kyiv Post? Păi, jocurile lui Volodimir Zelenski”, a conchis publicistul.

