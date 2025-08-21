Florin Călinescu: „Doresc ca cetățean care am fost la REVOLUȚIE, să se restabilească dreptatea”

În ediția din 21 august 2025 a emisiunii „Ai aflat” cu Ionuț Cristache, actorul și comentatorul politic Florin Călinescu a oferit un discurs vehement referitor la situația politică actuală din București. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Florin Călinescu a afirmat că dorește, în calitate de cetățean participant la Revoluție, restabilirea dreptății în procesul electoral. El a criticat anularea turului întâi și fraudarea turului doi în alegerile locale, spunând că acest lucru s-a făcut abuziv.

„Doresc ca cetățean care am fost la Revoluție, să se restabilească dreptate. Ei au anulat, au încălcat, au fraudat turul doi anulând turul întâi. Am ieșit în stradă la Revoluție și la Mineriada unu și doi din 91, dar am fost și la Comitetul Central, pentru că teatru mic era acolo. Această obrăznicie a lui Predoiu trebuie oprită cu obstinație” , spune Florin Călinescu

Referindu-se la figura lui Ion Iliescu, Călinescu a considerat că acesta este autorul unei lovituri de stat. În ceea ce privește acuzațiile legate de pro-rusism la adresa unor politicieni actuali, Călinescu a cerut dovezi clare.