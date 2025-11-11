Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Fostul șef al spionilor pune tunurile și pe Bolojan: Avea nevoie de o spălare de imagine, de asta a adus-o pe Gheorghiu/Sunt convins că nu realizează importanța funcției

Fostul șef al spionilor pune tunurile și pe Bolojan: Avea nevoie de o spălare de imagine, de asta a adus-o pe Gheorghiu/Sunt convins că nu realizează importanța funcției

11 nov. 2025, 16:43, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul a comentat alături de invitatul său cel mai fierbinte subiect al zilei, scandalul public declanșat de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu la adresa CSM. În opinia fostului șef al spionilor, Silviu Predoiu, premierul Bolojan este adevăratul vinovat pentru această situație. Acesta practic a numit o persoană provenită dintr-un mediu neguvernamental, fără experiență în mediul guvernamental, doar ca o operațiune de imagine.

Chestionat de moderator cum de a fost mandatată Oana Gheorghiu să iasă public cu astfel de afirmații, Silviu Predoiu a explicat că vina principală vine de la premier, care nu realizează miza echipei sale.

“Ea a și spus, e opinie personală, asta arată amatorismul în primul rând al domnului Bolojan, care n-a depășit nivelul Consiliului Județean de unde a venit. Dânsul nu înțelege cum se aduc oamenii în Guvern, care trebuie să fie CV-ul meu. A dus-o acolo pentru că avea nevoie de o spălare de imagine după rateul dat cu predecesorul vicepremier eliberat din funcție  ca urmare a interceptărilor cu DNA samd, dl Anastasiu. A găsit-o pe doamna Gheorghiu fără să se gândească vreo clipă că cineva luat dintr-un ONG, deci o organizație NON-guvernamentală, nu poate fi pus peste noapte fără niciun fel experiență în fruntea Guvernului. Nu poți să iei pe cineva și să te aștepți să înțeleagă răspunderile. Dumneaei a decartat spunând că e doar o opinie personală“.  

În altă ordine de idei, amatorismul premierului Bolojan se vede și în modul în care eșuează în a înțelege cum funcționează arhitectura Guvernului pe care îl conduce. Sunt convins că nu înțelege importanța funcției (n.r. – de vicepremier)“, a conchis Predoiu.

