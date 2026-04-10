Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Fostul șef SIE Silviu Predoiu: Nu avem președinte/Aprobă măsuri fără să înțeleagă de ce/A fost găsit ca instrument util

Fostul șef SIE Silviu Predoiu: Nu avem președinte/Aprobă măsuri fără să înțeleagă de ce/A fost găsit ca instrument util

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Silviu Predoiu a comentat mandatul actualului președinte. În opinia generalului (r) Predoiu, din foarte multe puncte de vedere, actualul președinte nu este adecvat funcției și nu își înțelege atribuțiile. 

Mandatul lui Nicușor Dan ar fi consecința unui șir de erori și jocuri de interese din jurul său, crede Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE)

Nu e un om rău, dar nu are nicio treabă cu președinția

Nicușor Dan i-a isterizat pe #reziști

Nu avem președinte deocamdată. Avem acolo un personaj, rezultatul unui cumul de erori și de accidente de parcurs. Domnul Nicușor Dan nu e un om rău, sunt convins. Dar nu are nicio treabă cu președinția. Fără jocurile de interese din jurul său, fără cei care au văzut în el un instrument, era menit să rămână un personaj secundar în știrile de seară. Un personaj despre care am fi știut, pentru că era permanent în sălile de tribunal cu procese. Nu știu cum se ducea la servici ca matematician. Dar era în permanență în sălile de tribunal cu procese. Bravo lui ca activist civic. Ne amuza prin desincronizări motrice și verbale. Dar asta ar fi fost, un personaj secundar în știrile de seară. A fost găsit ca instrument pentru o grămadă de persoane. Util la un moment dat”, a declarat fostul prezidențiabil în studioul Gândul.

”Ai nevoie de un președinte puternic, hotârăt”

Chestionat de moderator dacă, din perspectiva omului care a condus o instituție fundamentală a statului, SIE sau din perspectiva unui serviciu secret, Nicușor Dan e un președinte pe placul structurii. ținând cont că e maleabil și ușor de influențat, invitatul a explicat: 

Eu vorbesc de instituție așa cum știu eu instituția… am plecat acum 8 ani. Ai nevoie de un președinte puternic, hotărât, capabil să proceseze informația. Capabil să ia decizii. Este exact ce vedem că nu poate președintele. Și atunci dacă beneficiarul tău, al doilea ca importanță, că primul este premierul prin numărul de informări, arată că nu înțelege nimic. Stă cu fundul pe șapcă. Aprobă măsuri fără să înțeleagă de ce, gen solicitarea americană. Fără să înțeleagă care o fi motivul pentru care italienii, austriecii, francezii, spanioli refuză asocierea cu cineva care vorbește despre ștergerea de pe fața pământului a unei civilizații. Tu ești părtaș la chestiile astea? Ești confortabil? Adică e clar că nu înțelege. O instituție responsabilă își vede de treabă în orice situație. Dar ar vrea ca munca ei să aibă o finalitate. 

