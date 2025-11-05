Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Gabriela Firea a dat detalii din culise despre relația tot mai tensionată între actualii parteneri de guvernare, partide cu doctrine diferite de PSD, cum sunt PNL și USR.

Provocată de moderatorul emisiunii să comenteze cum funcționează, în realitate, PSD în relația cu partenerii de coaliție, Gabriela Firea a admis că este un adevărat „război al nervilor”.

„Încercăm să îndreptăm un parcurs care nu e așa corect”

Invitata a recunoscut că există disensiuni și a pus problema în ce măsură PSD va mai tolera anumite decizii pe care nu le consideră adecvate.

„Era clar că vor fi tensiuni între aceste partide cu doctrine diferite. Încercăm, pe cât posibil, să corectăm anumite decizii care nu sunt suficient de bine explicate, nu sunt corect scrise și anunțate. Încercăm să îndreptăm un parcurs care nu e așa corect”.

În orice caz, momentan nu s-a pus problema retragerii din coaliție, însă răbdarea social-democraților este greu încercată de parteneri, a completat Firea.

Cât va mai tolera PSD

„Să ne dea ei afară? Asta ar însemna lipsă de discernământ. Doar să ne imaginăm cum ar funcționa un Cabinet atât de fragil în Parlament. Problema se pune dacă noi mai putem tolera”.

În egală măsură, politiciana a mai observat că partidul pe care îl reprezintă nu își poate permite să piardă această luptă.

„E un război al nervilor pe care PSD nu poate să-l piardă, pentru că avem oameni cu experiență politică”.

Pe de altă parte, europarlamentara a ținut să punctele care e rolul partidului său în actuala formulă de guvernare.