Gabriela Firea denunță un PLAN SECRET pentru victoriile lui Nicușor Dan: A fost un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un nou mandat de primar/ după ce a ajuns președinte, mi s-a confirmat scenariul / acum merge ca balerina pe poante să nu deranjeze pe nimeni

Gabriela Firea a declarat, miercuri, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” că a existat un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un un nou mandat de primar. Ea a spulberat misterul candidaturii sale la Primăria Capitalei de acum un an: Urmează dezvăluiri, după 7 decembrie.

Gabriela Firea a declarat că vor urma dezvăluiri, după alegerile locale parțiale din 7 decembrie despre ultima sa candidatură la Primăria Capitalei. Actualul europarlamentar PSD a explicat că dezvăluirile vor fi făcute după acea dată pentru a nu afecta în vreun fel candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău. „Marcel Ciolacu este candidatul nostru”, a spus Gabriela Firea.

„Da, a fost un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un nou mandat de primar”, a declarat Gabriela Firea.

„După ce Nicușor Dan a ajuns președinte, mi s-a confirmat scenariul”, a mai adăugat Gabriela Firea. „Acum merge ca balerina pe poante să nu deranjeze pe nimeni”, a mai spus fostul primar PSD al Capitalei.

„Am pierdut războiul propagandistic în fața lui Nicușor Dan”

Gabriela Firea l-a comparat pe Nicușor Dan, ca primar al Capitalei, cu Nicolae Ceaușescu: și înainte de ’89 ni se spunea ca nu avem nimic în galantare că plătim datoriile. Asa și cu Nicușor Dan la primărie, a spus Gabriela Firea.

„Nicușor Dan a fost un primar care a vrut să dea satisfacție doar nucleului dur al celor care l-au propulsat”, a susținut fostul edil PSD al Capitalei.

„Am pierdut războiul propagandistic în fața lui Nicușor Dan", a mai spus fostul primar la Bucureștiului. „Primăria e mai îndatorată acum decât pe vremea mea", a precizat Gabriela Firea.

Gabriela Firea a explicat că sondajele arătau bine pentru ea înainte de stabilirea candidatului PSD la alegerile din 7 decembrie, dar nu a vrut să-și întrerupă mandatul de europarlamentar.

Scenariul-bombă dezvăluit de Gabriela Firea

Gabriela Firea are și un scenariu-bombă pentru finalul campaniei electorale actuale:

„Cred că electoratele PNL-USR se vor uni în ultima săptămână. Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid".

Asemănările cu „execuția” Elenei Lasconi

Firea a vorbit și despre „execuția” Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale: „I s-a cam întâmplat ce mi s-a întâmplat și mie la PSD. Se găsesc întotdeauna câțiva bărbați care să se unească împotriva ta”.

Gabriela Firea a explicat la Gândul și de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care atunci aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu cred că aș fi putut merge. Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine".

Firea, atac la Bolojan

Gabriela Firea l-a atacat direct pe Ilie Bolojan: „Nu poți guverna cu apocalipsa în fiecare zi”.

„A fost saltul mare de la Oradea la Guvern. A ars niște etape, se simte", a spus Gabriela Firea. Despre guvernarea cu PNL și USR, actualul europarlamentar a susținut că „este un război al nervilor, pe care PSD nu-l poate pierde".

