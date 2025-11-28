Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 15.00

28 nov. 2025, 16:33, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 15.00

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 24 – 28 noiembrie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Gabriela Firea, Ion Cristoiu, Doru Bușcu, Marius Tucă și Marcel Ciolacu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Marcel Ciolacu ironizează studiile lui Dogioiu. „Normal că am dat licența la Universitatea București, la fel ca doamna purtător de cuvânt”
17:23
Marcel Ciolacu ironizează studiile lui Dogioiu. „Normal că am dat licența la Universitatea București, la fel ca doamna purtător de cuvânt”
EXCLUSIV Se pregătește PSD să trântească Guvernul? Ciolacu: Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
17:03
Se pregătește PSD să trântească Guvernul? Ciolacu: Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
VIDEO Marcel Ciolacu acuză lipsa de imparțialitate referitor la dosarul DNA, în care e implicat Bolojan: „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern”
16:12
Marcel Ciolacu acuză lipsa de imparțialitate referitor la dosarul DNA, în care e implicat Bolojan: „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern”
VIDEO Marcel Ciolacu îl spulberă pe Drulă, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă: „Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni”
15:52
Marcel Ciolacu îl spulberă pe Drulă, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă: „Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni”
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
15:09
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan
EXCLUSIV Tucă despre incidentul cu jurnaliștii. „Toți oamenii de la Palatul Victoria s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan/Totul li se cuvine”
19:17
Tucă despre incidentul cu jurnaliștii. „Toți oamenii de la Palatul Victoria s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan/Totul li se cuvine”
Mediafax
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un șofer care s-a dus să cumpere mici
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Cancan.ro
Fosta 'fată de oraș' aruncă bomba: 'Nu m-am împăcat cu Măruță'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai folosească o piesă, după ce aceasta a fost asociată cu mișcarea suveranistă / „Eu fac muzică, nu politică”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Cancan.ro
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu forţa militară'
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Noi observații schimbă tot ce știam despre găurile negre
NEWS ALERT 🚨 Demisie la Kiev. Șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, și-a dat demisia
17:30
🚨 Demisie la Kiev. Șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, și-a dat demisia
EXTERNE Jaful de la Luvru: un suspect a fost pus oficial sub acuzare, alți trei au fost eliberați. Noi detalii din ancheta poliției franceze
17:09
Jaful de la Luvru: un suspect a fost pus oficial sub acuzare, alți trei au fost eliberați. Noi detalii din ancheta poliției franceze
INEDIT Un influencer și-a pierdut viața în urma unei provocări online. Ce gest fatal a făcut tânărul
17:01
Un influencer și-a pierdut viața în urma unei provocări online. Ce gest fatal a făcut tânărul
ULTIMA ORĂ Guvernul Bolojan adoptă legea pensiilor magistraților și rectificarea bugetară. Marți își asumă răspunderea în Parlament pe pensiile speciale
17:01
Guvernul Bolojan adoptă legea pensiilor magistraților și rectificarea bugetară. Marți își asumă răspunderea în Parlament pe pensiile speciale
INEDIT O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
16:29
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro

Cele mai noi