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Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 16 octombrie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 16 octombrie, de la ora 15.00
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Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 12 – 15 octombrie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Răzvan Dumitrescu, Viorel Cataramă și Doru Buşcu.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

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