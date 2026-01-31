Prima pagină » Știri politice » Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”

Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”

31 ian. 2026, 16:14, Știri politice

Invitatul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL Crin Antonescu a comentat intervenția ministrului Oana Țoiu la Davos, la CNN International, în emisiunea „Down the line”. Antonescu a sugerat că interesul televiziunii americane pentru opiniile ministrului român de Externe ar fi supraestimat. 

„Spre deosebire de alți cavaleri, președinți și prim-miniștri, femeia măcar se duce la CNN, dacă tot e invitată. Asta e un lucru bun”, a spus Crin Antonescu în studioul Gândul.

Întrebat despre brutiera care a părut în cadrul interviului – „Ministrul român de Externe îl critică dur pe Trump. Spune că NATO a «răspuns deja apelului»”, cu referire la participarea NATO în misiunile din Afganistan, imediat după atacurile de la 11 septembrie 2001, fostul șef PNL a răspuns: „Doar nu vă imaginați că CNN, brusc, e interesat de ce mai crede ministrul de Externe al României. A fost luat pentru că așa s-a interpretat”.

Politicianul de orientare liberală a adăugat că „treaba unui ministru de Externe e să îmbine și lucrurile corecte cu lucrurile oportune”

„Doamna Țoiu spunând un lucru corect în sine, dar care nu era probabil oportun de plasat în acest context, tocmai pentru că CNN e războiul din Statele Unite”, a continuat el.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat săptămâna trecută, într-un interviu pentru CNN International, că după discursul lui Donald Trump de la Davos, liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” sau pe modul în care a funcționat acest parteneriat transatlantic în trecut.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre relația cu Donald Trump: „Trebuie să construim o nouă cale de colaborare și să nu ne bazăm pe nostalgie”

Ce rămâne după participarea României la Davos? Prezența Oanei Țoiu la CNN, cel mai mare dușman mediatic al președintelui Trump. Burtiera din timpul emisiei pare să înfigă și ultimul cui în coșciugul relației România-SUA

