Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”

Invitatul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL Crin Antonescu a comentat intervenția ministrului Oana Țoiu la Davos, la CNN International, în emisiunea „Down the line”. Antonescu a sugerat că interesul televiziunii americane pentru opiniile ministrului român de Externe ar fi supraestimat.

„Spre deosebire de alți cavaleri, președinți și prim-miniștri, femeia măcar se duce la CNN, dacă tot e invitată. Asta e un lucru bun”, a spus Crin Antonescu în studioul Gândul.

Întrebat despre brutiera care a părut în cadrul interviului – „Ministrul român de Externe îl critică dur pe Trump. Spune că NATO a «răspuns deja apelului»”, cu referire la participarea NATO în misiunile din Afganistan, imediat după atacurile de la 11 septembrie 2001, fostul șef PNL a răspuns: „Doar nu vă imaginați că CNN, brusc, e interesat de ce mai crede ministrul de Externe al României. A fost luat pentru că așa s-a interpretat”.

Politicianul de orientare liberală a adăugat că „treaba unui ministru de Externe e să îmbine și lucrurile corecte cu lucrurile oportune”

„Doamna Țoiu spunând un lucru corect în sine, dar care nu era probabil oportun de plasat în acest context, tocmai pentru că CNN e războiul din Statele Unite”, a continuat el.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat săptămâna trecută, într-un interviu pentru CNN International, că după discursul lui Donald Trump de la Davos, liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” sau pe modul în care a funcționat acest parteneriat transatlantic în trecut.

