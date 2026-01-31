Prima pagină » Știri politice » George Simion: „Unul dintre motivele pentru care Nicușor Dan a fost numit președinte a fost inclusiv semnarea acordului Mercosur”

George Simion: „Unul dintre motivele pentru care Nicușor Dan a fost numit președinte a fost inclusiv semnarea acordului Mercosur”

31 ian. 2026, 17:09, Știri politice

Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, George Simion, președintele AUR, a declarat că unul dintre motivele pentru care Nicușor Dan a fost numit președinte a fost inclusiv semnarea acordului Mercosur de către România.

„Unul dintre motivele pentru care a fost numit Nicușor Dan președinte a fost inclusiv semnarea acestui Mercosur și vă spun că ideologia celor care gândesc antinațional și pro-federalizare este în favoarea acestui Mercosur, care va termina agricultura românească”, a spus George Simion în studioul Gândul.

334 de eurodeputați au votat pe 21 decembrie pentru a trimite acordul cu Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a fi analizat. Dintre ei, 16 sunt români. Eurodeputații români de la PSD și AUR au votat „pentru” acest demers, în timp ce cei de la PNL și UDMR au votat „împotrivă”.

„Nicușor și Bolojan nu aveau nevoie de Oana Țoiu. Nicușor și Bolojan au impus acest vot al României. PSD-ul se face că protestează.

Conform votului dat pe 1 decembrie, PSD-ul a ieșit pe primul loc cu 22%, noi pe locul doi cu aproape 19%. PSD-ul e primul partid al țării și face așa, pe niznaiu, pe nenecunoscătorul, că nu, că se va revolta împotriva acestui vot”, a adăugat liderul AUR.

George Simion protestează la Curtea de Argeș alături de localnicii care nu au apă potabilă de patru luni: „Bolojan o ține în brațe pe Buzoianu"

Simion anunță un protest național, din solidaritate cu oamenii din Curtea de Argeș: „Nu trebuie să fie un lux să ai apă și căldură"

