Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 ianuarie, de la ora 15.00

29 ian. 2026, 19:21
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 30 ianuarie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” – vineri, 30 ianuarie, de la ora 15.00. Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti!

Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 19 – 22 ianuarie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Crin Antonescu, Victor Ponta și  George Simion.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

BREAKING NEWS Trump anunță armistițiu de o săptămână în Ucraina. Putin a acceptat să oprească focul
20:06
Trump anunță armistițiu de o săptămână în Ucraina. Putin a acceptat să oprească focul
VIDEO Moment amuzant în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, oferit de un consilier care depunea jurământul: „La, la, la”
19:59
Moment amuzant în ședința Consiliului Local al Municipiului Brăila, oferit de un consilier care depunea jurământul: „La, la, la”
FINANCIAR Turbulențe financiare. Cea mai solidă monedă de pe Terra ajunge la un maxim istoric față de Dolar. Care sunt consecințele
19:56
Turbulențe financiare. Cea mai solidă monedă de pe Terra ajunge la un maxim istoric față de Dolar. Care sunt consecințele
SĂNĂTATE Șapte țări introduc controale medicale în aeroporturi pentru prima dată de la pandemie, de teama virusului Nipah
19:38
Șapte țări introduc controale medicale în aeroporturi pentru prima dată de la pandemie, de teama virusului Nipah
SCANDAL După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală
19:19
După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală
UTILE Ce dimensiuni și dotări sunt obligatorii pentru gasonierele nou construite, conform reglementarilor
19:19
Ce dimensiuni și dotări sunt obligatorii pentru gasonierele nou construite, conform reglementarilor

