Friedrich Merz îndeamnă UE să folosească toate mijloacele posibile pentru a contracara supremația SUA

În fața Bundestagului, Friedrich Merz a îndemnat miercuri statele membre ale Uniunii Europene să folosească toate mijloacele disponibile pentru a contracara dominația SUA.

Cancelarul german spune că a venit timpul ca UE să se afirme la scară globală și că o schimbare „masivă geopolitică globală” îi forțează pe europeni să își vadă interesele și potențialul de putere necesar pentru a impune respect.

Merz n-ar fi fost de acord cu atacarea Iranului

Merz a adăugat că dacă Germania ar fi fost consultată în prealabil de SUA în chestiunea atacării Iranului, n-ar fi fost de acord.

„Aflăm că și alții depind de noi, nu doar invers. Și aflăm că putem – și chiar trebuie – să folosim acest lucru”, a afirmat cancelarul german înainte de summitul UE de joi.

Merz: UE trebuie să se impună în noua ordine mondială

Cancelarul și-a reiterat totodată apelul ca Europa să acționeze unită și să își asume responsabilitatea pentru propria securitate.

El consideră că UE trebuie să se impună într-o nouă ordine mondială dominată de superputeri, SUA, Rusia și China.

„Uniunea Europeană nu ar trebui să se mai subestimeze. Europa nu mai trebuie să se vândă sub valoarea reală”, a adăugat Merz în fața deputaților.

Autorul recomandă: Cancelarul german Friedrich Merz se declară „îngrijorat” de creșterea prețurilor la energie cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu