Friedrich Merz îndeamnă UE să folosească toate mijloacele posibile pentru a contracara supremația SUA

18 mart. 2026, 20:56, Știri externe
Friedrich Merz îndeamnă UE să folosească toate mijloacele posibile pentru a contracara supremația SUA

În fața Bundestagului, Friedrich Merz a îndemnat miercuri statele membre ale Uniunii Europene să folosească toate mijloacele disponibile pentru a contracara dominația SUA.

Cancelarul german spune că a venit timpul ca UE să se afirme la scară globală și că o schimbare „masivă geopolitică globală” îi forțează pe europeni să își vadă interesele și potențialul de putere necesar pentru a impune respect.

Merz n-ar fi fost de acord cu atacarea Iranului

Merz a adăugat că dacă Germania ar fi fost consultată în prealabil de SUA în chestiunea atacării Iranului, n-ar fi fost de acord.

„Aflăm că și alții depind de noi, nu doar invers. Și aflăm că putem – și chiar trebuie – să folosim acest lucru”,  a afirmat cancelarul german înainte de summitul UE de joi.

Merz: UE trebuie să se impună în noua ordine mondială

Cancelarul și-a reiterat totodată apelul ca Europa să acționeze unită și să își asume responsabilitatea pentru propria securitate.

El consideră că UE trebuie să se impună într-o nouă ordine mondială dominată de superputeri, SUA, Rusia și China.

„Uniunea Europeană nu ar trebui să se mai subestimeze. Europa nu mai trebuie să se vândă sub valoarea reală”, a adăugat Merz în fața deputaților.

Autorul recomandă: Cancelarul german Friedrich Merz se declară „îngrijorat” de creșterea prețurilor la energie cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu

RĂZBOI Mojtaba Khamenei a confirmat moartea ministrului iranian al informațiilor după ce l-a omagiat pe Ali Larijani
21:54
Mojtaba Khamenei a confirmat moartea ministrului iranian al informațiilor după ce l-a omagiat pe Ali Larijani
ULTIMA ORĂ 🚨 Iranul a atacat statele din Golf cu rachete balistice. Incendiu la o rafinărie petrolieră din Qatar / Qatar denunță atacul iranian
21:08
🚨 Iranul a atacat statele din Golf cu rachete balistice. Incendiu la o rafinărie petrolieră din Qatar / Qatar denunță atacul iranian
ANCHETĂ Containerul unui TIR a fost furat dintr-o parcare de pe o autostradă din Germania. Polițiștilor nu le-a venit să creadă ce încărcătură conținea
20:30
Containerul unui TIR a fost furat dintr-o parcare de pe o autostradă din Germania. Polițiștilor nu le-a venit să creadă ce încărcătură conținea
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 19: Qatar și Arabia Saudită, atacate de Iran cu rachete. Ministerul de Externe din Qatar: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde”
20:15
🚨 Lupte în Orient, ziua 19: Qatar și Arabia Saudită, atacate de Iran cu rachete. Ministerul de Externe din Qatar: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde”
FLASH NEWS JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán
19:50
JD Vance vrea să viziteze Ungaria înainte de alegerile parlamentare, în semn de sprijin pentru Viktor Orbán
RĂZBOI Tulsi Gabbard, șefa serviciilor SUA, contrazice obiectivul operațiunii lui Trump: „Iranul nu a mai reluat îmbogățirea uraniului din iunie 2025”
19:35
Tulsi Gabbard, șefa serviciilor SUA, contrazice obiectivul operațiunii lui Trump: „Iranul nu a mai reluat îmbogățirea uraniului din iunie 2025”
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii joi dimineața
Digi24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a fluviului Nistrului
Mediafax
Criza energetică riscă să se extindă. Iranul a lovit infrastructura energetică din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar după atacul surpriză al Israelului
Click
Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Doi nativii vor avea o perioadă apăsătoare în aprilie și mai
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Peste 2.500 lei de la stat în 2026 pentru românii vulnerabili. Cine beneficiază de indemnizația de însoțitor
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Ce se află în interiorul găurilor negre? Iată noua ipoteză propusă de cercetători!
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 19 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 19 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
SĂNĂTATE Românii se duc din ce în ce mai rar la doctor. Amână vizitele la medic pentru că nu își permit sau preferă să plătească în rate consultațiile
21:50
Românii se duc din ce în ce mai rar la doctor. Amână vizitele la medic pentru că nu își permit sau preferă să plătească în rate consultațiile
FLASH NEWS Scandalul bugetului atrage atenția peste ocean. Reuters avertizează că: „Coaliția României este sub presiune din cauza negocierilor pe buget”
21:37
Scandalul bugetului atrage atenția peste ocean. Reuters avertizează că: „Coaliția României este sub presiune din cauza negocierilor pe buget”
REACȚIE Dominic Fritz intervine în scandalul bugetului: „Acest blocaj al bugetului face parte dintr-o idee mai mare în care PSD caută alte majorităţi”
20:20
Dominic Fritz intervine în scandalul bugetului: „Acest blocaj al bugetului face parte dintr-o idee mai mare în care PSD caută alte majorităţi”
FLASH NEWS Kelemen Hunor, despre criza prețurilor la pompă: „Dacă combustibilul trece de 10 lei pe litru, atunci trebuie o intervenție”
19:49
Kelemen Hunor, despre criza prețurilor la pompă: „Dacă combustibilul trece de 10 lei pe litru, atunci trebuie o intervenție”
FLASH NEWS După blocajul din Parlament, ministrul de Finanțe nu poate spune când se va vota bugetul: „Suntem obligați de circumstanțe să găsim o soluție”
19:40
După blocajul din Parlament, ministrul de Finanțe nu poate spune când se va vota bugetul: „Suntem obligați de circumstanțe să găsim o soluție”

