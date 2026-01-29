Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, George Simion, președintele AUR, a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, pe tema raportului despre anularea alegerilor din România. Fostul finalist în campania prezidențială din 2025 a explicat de ce a luat acest document cu el în timpul vizitei recente efectuate în SUA, document pe care l-a împărțit congresmenilor americani. Politicianul a remarcat că relația României cu SUA aproape că nu mai există, deci a făcut un demers pentru remedierea relației cu partenerul strategic.

Ionuț Cristache: Ați fost cu un raport despre anularea alegerilor…

Ce conține raportul

George Simion: Despre felul în care Călin Georgescu trebuia să fie președintele României și, în timp ce se derulau alegerile, s-a anulat procesul pentru că ar fi câștigat un om care nu e pe placul actualei puteri de la București. Am dat acest raport tuturor congresmenilor, tuturor think tank-urilor cu care ne-am întâlnit.

Cristache: Cine a terminat acest raport?

Simion: E un raport întocmit de Aurelian Pavelescu împreună cu avocați ca Ingrid Mocanu, Adrian Severin și oamenii care au lucrat la această documentare.

Cristache: Și ce conține practic, o cronologie?

Simion: Exact. Expunerea faptelor.

Cristache: De ce nu îl prezentați public?

Simion: L-am prezentat în limba română. În septembrie noi, mergând în Statele Unite cu o versiune tradusă, am auzit și despre această vizită fel și fel de bazaconii, că i-am furat identitatea domnului Călin Georgescu și câte și mai câte.

Cristache: V-ați sincronizat ideile înainte de a pleca cu domnul Georgescu? L-ați anunțat de intenții?

Simion: Știa că vom merge. România, din păcate, ca scenă politică, ca țară, nu beneficiază de contactele pe care, de exemplu, vecinii noștri din Ungaria le au acolo și la care lucrează de foarte mult timp.

”Noi trebuie să avem o voce în Statele Unite/Suntem într-un regim hibrid”

În aceeași intervenție, liderul AUR a observat că de la acest moment politic controversat și insuficient explicat partenerului strategic tradițional al României, țara noastră ”nu a mai avut dialog cu Statele Unite. Nu suntem într-un cadru democratic, vedeți cum este hărțuit Călin Georgescu. Cu toții suntem blocați într-un labirint, suntem într-un regim hibrid”.

„România e pe nicăieri. Noi trebuie să avem o voce în Statele Unite”, a mai punctat Simion.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

George Simion explică scena cu tortul: Calea noastră este alături de Statele Unite

Dan Dungaciu: „România a hotărât să nu facă nimic pe plan extern ca să nu se supere cineva”