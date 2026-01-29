Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » George Simion explică de ce a împărțit congresmenilor americani raportul despre anularea alegerilor. ”România nu a mai avut dialog cu Statele Unite”

George Simion explică de ce a împărțit congresmenilor americani raportul despre anularea alegerilor. ”România nu a mai avut dialog cu Statele Unite”

29 ian. 2026, 15:48, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, George Simion, președintele AUR, a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, pe tema raportului despre anularea alegerilor din România. Fostul finalist în campania prezidențială din 2025 a explicat de ce a luat acest document cu el în timpul vizitei recente efectuate în SUA, document pe care l-a împărțit congresmenilor americani. Politicianul a remarcat că relația României cu SUA aproape că nu mai există, deci a făcut un demers pentru remedierea relației cu partenerul strategic. 

Ionuț Cristache: Ați fost cu un raport despre anularea alegerilor…

Ce conține raportul

George Simion: Despre felul în care Călin Georgescu trebuia să fie președintele României și, în timp ce se derulau alegerile, s-a anulat procesul pentru că ar fi câștigat un om care nu e pe placul actualei puteri de la București. Am dat acest raport tuturor congresmenilor, tuturor think tank-urilor cu care ne-am întâlnit. 

Cristache: Cine a terminat acest raport? 

Simion: E un raport întocmit de Aurelian Pavelescu împreună cu avocați ca Ingrid Mocanu, Adrian Severin și oamenii care au lucrat la această documentare.

Cristache: Și ce conține practic, o cronologie?

Simion: Exact. Expunerea faptelor.

Cristache: De ce nu îl prezentați public?

Simion: L-am prezentat în limba română. În septembrie noi, mergând în Statele Unite cu o versiune tradusă, am auzit și despre această vizită fel și fel de bazaconii, că i-am furat identitatea domnului Călin Georgescu și câte și mai câte.

Cristache: V-ați sincronizat ideile înainte de a pleca cu domnul Georgescu? L-ați anunțat de intenții?

Simion: Știa că vom merge. România, din păcate, ca scenă politică, ca țară, nu beneficiază de contactele pe care, de exemplu, vecinii noștri din Ungaria le au acolo și la care lucrează de foarte mult timp.

Noi trebuie să avem o voce în Statele Unite/Suntem într-un regim hibrid

În aceeași intervenție, liderul AUR a observat că de la acest moment politic controversat și insuficient explicat partenerului strategic tradițional al României, țara noastră ”nu a mai avut dialog cu Statele Unite. Nu suntem într-un cadru democratic, vedeți cum este hărțuit Călin Georgescu. Cu toții suntem blocați într-un labirint, suntem într-un regim hibrid”.

„România e pe nicăieri. Noi trebuie să avem o voce în Statele Unite”, a mai punctat Simion.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

George Simion explică scena cu tortul: Calea noastră este alături de Statele Unite

Dan Dungaciu: „România a hotărât să nu facă nimic pe plan extern ca să nu se supere cineva”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV George Simion: „Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil. Nu e capabil să guverneze România”
16:18
George Simion: „Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil. Nu e capabil să guverneze România”
EXCLUSIV George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington. ”Vom avea un sediu permanent”
16:03
George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington. ”Vom avea un sediu permanent”
EXCLUSIV Momentul în care George Simion și-a dat seama că a pierdut alegerile prezidențiale: „Noi eram pregătiți cu hârtii la fiecare secție de vot”
15:57
Momentul în care George Simion și-a dat seama că a pierdut alegerile prezidențiale: „Noi eram pregătiți cu hârtii la fiecare secție de vot”
EXCLUSIV Cum speră George Simion să readucă democrația în România prin raportul prezentat în SUA: „Nu vedeți cum este hărțuit domnul Georgescu?”
15:35
Cum speră George Simion să readucă democrația în România prin raportul prezentat în SUA: „Nu vedeți cum este hărțuit domnul Georgescu?”
CONTROVERSĂ George Simion explică scena cu tortul: Calea noastră este alături de Statele Unite
15:25
George Simion explică scena cu tortul: Calea noastră este alături de Statele Unite
ULTIMA ORĂ George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington/”S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de Stat”/”La ultimele alegeri am fost furat”/”Eu cred că Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2″/”Aceste 8 luni cu Nicușor Dan au fost groaznice”/”Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil”/”NATO e posibil să nu mai existe”/”Ne asumăm un guvern interimar”
15:08
George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington/”S-au făcut presiuni uriașe să nu fiu primit la Departamentul de Stat”/”La ultimele alegeri am fost furat”/”Eu cred că Nicușor Dan nici măcar nu a intrat în turul 2″/”Aceste 8 luni cu Nicușor Dan au fost groaznice”/”Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil”/”NATO e posibil să nu mai existe”/”Ne asumăm un guvern interimar”
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?

Cele mai noi

Trimite acest link pe