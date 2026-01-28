Prima pagină » Știri externe » Relațiile dintre Kiev și Budapesta sunt tot mai tensionate. Orban asigură că nu va interzice importurile de petrol și gaze rusești: „Conducerea ucraineană a depășit limita“

28 ian. 2026, 12:28, Știri externe
Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a transmis, miercuri dimineață, un mesaj dur Ucrainei: nu vom trimite bani în Ucraina, nu vom permite o interdicție a importurilor de petrol și gaze din Rusia și nu vom permite ca Ucraina să fie împinsă în Uniunea Europeană în termen de doi ani.

Premierul maghiar acuză Kievul că „a depășit limita“ și că spune că va continua să apere interesele poporului său, nu pe ale ucrainenilor.

„Conducerea ucraineană a depășit limita. Nu am căutat conflictul, dar de câteva zile Ungaria se află în vizor. Cu toate acestea, nici amenințările președintelui, nici ale ministrului de externe, nici ale grupurilor militare extremiste nu ne vor descuraja să apărăm interesele maghiarilor.

– Nu vom trimite bani Ucrainei – sunt mai bine cheltuiți în familiile maghiare decât în baia unui oligarh ucrainean.
– Nu vom permite interzicerea importurilor de petrol și gaze rusești – fără acestea nu există reducerea costurilor utilităților și nici energie accesibilă pentru familiile maghiare.
– Și nu vom permite ca Ucraina să fie împinsă în Uniunea Europeană în termen de doi ani, încălcând legislația UE – asta ar însemna să importăm și războiul.“, a explicat Orban, precizând că „viitorul Ungariei va fi decis doar de unguri“.

„Atâta timp cât Ungaria va avea un guvern patriotic, deciziile privind aceste chestiuni nu vor fi luate nici la Kiev, nici la Bruxelles. Acest lucru este bine înțeles și în Ucraina. De aceea doresc un nou guvern pro-ucrainean la Budapesta și de aceea amenințările nu încetează niciodată.“, a încheiat premierul.

Mesajul lui Orban vine după ce Zelenski a declarat, la Forumul Economic Mondial de la Davos de săptămâna trecută, că transporturile de petrol rusesc care circulă pe țărmurile europene finanțează direct războiul Moscovei împotriva Ucrainei și subminează propria securitate a Europei.

„Petrolul rusesc este transportat chiar de-a lungul țărmurilor europene. Acest petrol finanțează războiul împotriva Ucrainei. Acest petrol ajută la destabilizarea Europei”, a spus el. „Așadar, petrolul rusesc trebuie oprit, confiscat și vândut în beneficiul Europei. De ce nu? Dacă Putin nu are bani, nu există război.”

Ministrul ucrainean de externe: „Orbán este o amenințare pentru poporul maghiar“

În cadrul unui interviu acordat European Pravda, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha a transmis că premierul ungar Viktor Orban reprezintă o amenințare pentru poporul maghiar.

„Lucrurile trebuie numite pe numele lor. Ungaria este singurul obstacol în calea aderării Ucrainei la UE. Mai mult, cred că prim-ministrul Ungariei reprezintă o amenințare pentru propriul popor”, a declarat Sybiha.

În opinia sa, acest lucru nu îi privește doar pe maghiarii care locuiesc în Ungaria, ci și pe cei care locuiesc în Ucraina. „Pentru că el (Orbán) împiedică o parte a poporului maghiar să adere la spațiul european comun”, a explicat Sybiha. Declarațiile ministrului ucrainean au venit după ce Orbán a promis, zilele trecute, că Ungaria nu va permite Ucrainei să adere la UE încă 100 de ani.

