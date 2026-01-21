Grindeanu, povestiri din culisele ședințelor de coaliție. Președintele PSD povestește cum l-a luat liderul UDMR peste picior pe USR-istul Miruță

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a povestit cum a fost luat peste picior Radu Miruță de Kelemen Hunor, liderul UDMR, în urma declarațiilor făcute de ministrul Apărării în spațiul public, cu privire la faptul că România ar putea detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA.

Prezent în studioul emisiunii Ai Aflat!, Sorin Grindeanu a povestit că, în timpul ședinței de coaliție, Hunor s-a oferit, ironic, să plece în Groenlanda, în cazul în care România ar urma scenariul propus de Miruță în discursul său public. De altfel, președintele PSD a sugerat că intervențiile publice ale lui Miruță pun țara într-o situație dificilă, în contextul în care acestea ajung și în plan extern, și i-a transmis ministrului Apărării să se abțină pe viitor.

Ionuț Cristache: Dvs., ca președinte de partid, ca fost premier, ca toate astea la un loc, cum ați citit declarația domnului Miruță, că, dacă e, trimitem și noi trupe în Groenlanda?

Sorin Grindeanu: Eu cred că cel mai bine a răspuns ieri Hunor.

Ionuț Cristache: Ați discutat despre asta? În coaliție?

Sorin Grindeanu: Da, și Hunor a zis că el a făcut armata la Vânătorii de Munte și ar fi bine ca el să meargă în Groenlanda. Sigur, glumind. Sunt câteva posturi în Guvern, cum ar fi Ministrul de Externe, Ministrul Apărării, poate chiar și cel de Interne și Justiție, care, orice declarație din aceasta mai „exotică”, are impact mai mare și extern decât o declarație a Ministrului Transporturilor, de exemplu.

Sfatul nostru pentru oamenii aceștia care își fac specializarea la locul de muncă este să se abțină, dacă nu sunt foarte buni specialiști la a da declarații care pun într-o situație dificilă țara.

(n.r. dacă Radu Miruță a pus într-o situație dificilă țara prin declarațiile sale) Din punctul meu de vedere, da. Evident, nu trebuie să fii specialist ca să îți dai seama că da. Și, dacă tot faci… mai bine taci.

