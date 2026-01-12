Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”

Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre scenariile în care România ar detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA.

„Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”, trimitem trupe acolo fără incovarea art. 5. Decizia se va lua în CSAT”, a precizat Miruță la Antena 3.