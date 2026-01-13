Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”

Radu Miruță a revenit asupra declarațiilor sale despre scenariile în care România ar putea detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA. Ministrul Apărării susține că nu a spus că țara ar putea trimite trupe în Groenlanda, în declarațiile din urmă cu o seară susținea că ”decizia se va lua în CSAT”.

”Nu am spus nicio secundă așa ceva (că România ar trimite trupe în Groenlanda). Am explicat cele două variante.

Nu înseamnă că România ar susține varianta asta sau varianta asta. Declarația pe care am dat-o a fost ca răspuns la întrebarea «care sunt opțiunile în caz de». Și eu am răspuns: ce s-ar întâmpla la activarea articolului 5 sau în cazul unei coaliții de voință.”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță se contrazice. Ce declara cu o zi în urmă

Noile sale declarații vin după ce, în urmă cu doar o zi, acesta susținea că ”decizia se va lua în CSAT”.

„Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”, trimitem trupe acolo fără invocarea art. 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT. Apoi supune la vot Parlamentul României dacă să trimită sau să nu trimită trupe”, declara ieri, Miruță.

