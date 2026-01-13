Prima pagină » Actualitate » Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”

Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”

13 ian. 2026, 20:08, Actualitate
Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”

Radu Miruță a revenit asupra declarațiilor sale despre scenariile în care România ar putea detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA. Ministrul Apărării susține că nu a spus că țara ar putea trimite trupe în Groenlanda, în declarațiile din urmă cu o seară susținea că ”decizia se va lua în CSAT”.

”Nu am spus nicio secundă așa ceva (că România ar trimite trupe în Groenlanda). Am explicat cele două variante.
Nu înseamnă că România ar susține varianta asta sau varianta asta. Declarația pe care am dat-o a fost ca răspuns la întrebarea «care sunt opțiunile în caz de». Și eu am răspuns: ce s-ar întâmpla la activarea articolului 5 sau în cazul unei coaliții de voință.”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță se contrazice. Ce declara cu o zi în urmă

Noile sale declarații vin după ce, în urmă cu doar o zi, acesta susținea că ”decizia se va lua în CSAT”.

Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”,  trimitem trupe acolo fără invocarea art. 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT. Apoi supune la vot Parlamentul României dacă să trimită sau să nu trimită trupe”, declara ieri, Miruță.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Ministrul Sănătății nu ar vota legalizarea prostituției: „Înainte de toate, ar trebui să protejăm minorii exploatați sexual”
19:53
Ministrul Sănătății nu ar vota legalizarea prostituției: „Înainte de toate, ar trebui să protejăm minorii exploatați sexual”
IMOBILIARE Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp
19:20
Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp
REȚETE Prăjitura românească pe care mulți turiști o preferă. Unii români nici nu au auzit de ea, dar este extrem de delicioasă
19:14
Prăjitura românească pe care mulți turiști o preferă. Unii români nici nu au auzit de ea, dar este extrem de delicioasă
ADMINISTRAȚIE Diana Buzoioanu: ”15 candidați s-au înscris pentru procesul de selecție pentru rolul de Director General la Apele Române”
19:04
Diana Buzoioanu: ”15 candidați s-au înscris pentru procesul de selecție pentru rolul de Director General la Apele Române”
SURSE Răsturnare de situație în negocierile pentru șefia serviciilor secrete: PSD vizează conducerea SRI și are două nume pe masă
18:28
Răsturnare de situație în negocierile pentru șefia serviciilor secrete: PSD vizează conducerea SRI și are două nume pe masă
DECIZIE Când se trece la ora de vară în 2026. Ce decizie ar putea opri schimbarea ceasurilor de acum înainte
18:21
Când se trece la ora de vară în 2026. Ce decizie ar putea opri schimbarea ceasurilor de acum înainte
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Președintele Academiei Române, despre votul pentru Unire promis de Maia Sandu: „Calea realistă este integrarea europeană”
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit dinozaurii „pierduți” ai Europei

Cele mai noi

Trimite acest link pe