Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a dezvăluit, într-o notă ironică, o idee de afaceri care ar genera profit considerabil. Acesta a propus ca România să ducă mai multe obiecte la o expoziție, de unde să fie furate și apoi să primim bani pentru ele. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Eu m-am gândit și propun ceva foarte serios. Noi mai putem să mai vindem ceva și chiar ar fi nevoie să scoatem. În primul rând cartela de metrou a lui Nicușor. Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le fură și luăm și noi niște bani. Rucsacul lui Nicușor, cel al lui Bolojan, pantofii Mirabelei, bocancii lui Ciuca, drona lui Nicusor. Deci le trimitem la expoziție, le fură și ne dau niște bani.”