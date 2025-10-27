Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ilie Bolojan, prins cu mâța în sac în scandalul vilei din str. Gogol. Cristoiu: ”Și dacă-l mutau cu forța, ce cauți acolo, tu care ești premier?”

Ilie Bolojan, prins cu mâța în sac în scandalul vilei din str. Gogol. Cristoiu: ”Și dacă-l mutau cu forța, ce cauți acolo, tu care ești premier?”

Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a analizat atitudinea oportunistă a lui Ilie Bolojan, în scandalul vilei din cartierul Primăverii rezervate președinților României. Premierul se prezintă mereu ca un lider politic intransigent. 

Deși s-a lăudat că programul său de guvernare va încheia epoca favoritismelor la stat, premierul a locuit ilegal, timp de 4 luni, într-o vilă de protocol din selectul cartier Primăverii, rezervat șefilor de stat.

Bolojan se acoperă de cuvinte pentru că minte. El minte că a fost mutat în casă, nu, el a ales casa lui Băsescu. (…) Tu care ești corect, onest…, a remarcat moderatorul pe marginea materialului exclusiv marca Gândul despre modul cum a schimbat premierul, în folos propriu, destinația vilei din str. Nikolai Gogol.

În acest context, gazetarul Ion Cristoiu a observat că, în virtutea funcției sale, Blojan ar fi trebuit să respecte lam virgulă procedura de atribuire a acelui spațiu locativ destinat exclusiv foștilor președinți ai țării.

Chiar dacă era mutat, ce scrie la procedură? Și-n cazul lui, surprinzător, deși pare așa rigid, e aceeași încălcare a procedurii. Și dacă-l mutau cu forța, ce cauți acolo? Tu care ești premier, spui eu ce fac aici? Scria în lege că am dreptul? NU. Atunci plecam”, a replicat invitatul său.

