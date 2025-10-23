Bolojan a stat ilegal aproape 4 luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu. Astăzi a dat o HOTĂRÂRE DE GUVERN SECRETĂ prin care a schimbat destinația imobilului

Premierul Ilie Bolojan a dat astăzi o hotărâre de Guvern, aflată pe agenda confidențială a ședinței, prin care a schimbat destinația vilei din Strada Nikolai Gogol, fosta reședință a lui Traian Băsescu, spun surse guvernamentale pentru Gândul.

Potrivit surselor Gândul, premierul a locuit până acum în vila din Strada Gogol, deși aceasta avea destinația pentru foști șefi de stat. Premierul a schimbat astăzi destinația imobilului printr-o hotărâre de guvern ținută la secret, astfel încât să intre în legalitate și să poată locui în continuare în respectiva reședință.

Ilie Bolojan nu este la prima tentativă de a intra în legalitate. Potrivit surselor citate, acesta a mai încercat de încă trei ori să includă hotărârea de guvern pe agenda confidențială, însă abia în ședința de joi, 23 octombrie, aceasta a fost adoptată.

Întrebarea rămâne însă. De ce premierul nu a pus hotărârea pe ordinea de zi publică și a ales să o țină la secret, departe de ochii cetățenilor, deși promisese transparență la Guvern.

Aproape 4 luni în ilegalitate

Premierul s-a mutat în vila de pe Strada Gogol la sfârșitul lunii iunie, spun sursele Gândul. Practic, premierul a stat mai bine de trei luni în ilegalitate în vila destinată foștilor președinți.

Parctic de la sfârșitul lunii iunie și până pe 23 ocotmbrie, premierul Ilie Bolojan nu avea dreptul să folosească o vilă de protocol cu destinația exclusivă pentru foștii președinți.

