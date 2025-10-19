Emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a oferit o platformă de dialog pe marginea celor mai recente decizii discutabile ale puterii, cum ar fi campania de mobilizare a rezerviștilor. Transformată într-un spectacol grotesc, aceasta completează imaginea României de stat fără strategie.

În opinia jurnalistului Marius Tucă, dezordinea generalizată și circul care au însoțit mobilizarea sunt emblematice pentru direcția haotică în care merge România.

„Suntem țara lui Bolonicu, adică Bolojan și Nicu. O țară în care vine unul de la Ministerul Apărării și cheamă oamenii aiurea-n tramvai, băgând spaima în populație că vezi doamne, războiul e aproape. România acum este ca o găină fără cap, o țară fără nicio strategie, care și-a pus tot ceea ce are pe Ursula, pe Macron, pe Merz șamd”.

Pe acest val al schimbării care mătură lumea, a mai remarcat Tucă, România a rămas în propriul ei ritm, unul anacronic.

„Lumea se schimbă într-un fel… Trump e cel mai puternic președinte american din toate timpurile și noi ar fi trebuit să fim acolo, noi suntem cu Ursula, cu Macron care abia și-a trecut guvernul cu 17 voturi”, a completat Tucă.