Ion Cristoiu a ironizat prezența Mariei Băsescu la vot în Republica Moldova: „A SALVAT democrația”

Ion Cristoiu a ironizat apariția Mariei Băsescu, soția fostului președinte al României, Traian Băsescu, la vot în Republica Moldova, spunând că gestul acesteia a fost prezentat ca un eveniment de maximă importanță. Urmăriți aici emisiunea integrală

„A votat chiar Maria Băsescu. Adică a fost un eveniment: dacă nu se ducea Maria Băsescu, nu se salva Moldova. Am zis asta pentru că până acum femeia asta era la cratiță, iar brusc a devenit vedetă. Dintr-o dată nu se mai ocupă de bărbatul ei, Traian Băsescu, ci salvează democrația din Moldova. A lăsat cratița pentru trei zile. E normal ca Maria Băsescu să fie vedeta Moldovei? Până acum a stat la cratiță, acum a devenit personalitate publică. Poate mâine-poimâine o vedem la MAE,” a spus Cristoiu.