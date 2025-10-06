Ion Cristoiu analizează noii consilieri prezidențiali: „Mă îndoiesc că politicienii Orban și Tomac pot fi și EXPERȚI”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a criticat lista de consilieri prezidențiali aleasă de președintele Nicușor Dan, spunând că echipa sa nu arată deloc „altfel de politică”, așa cum a promis. Cristoiu crede că alegerea unor nume precum Ludovic Orban și Eugen Tomac îi va dezamăgi pe cei care sperau într-o administrație nouă și profesionistă. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Cum vor fi percepute lucrurile astea de publicul lui Nicușor? Asta, într-adevăr, va fi o mare dezamăgire. Pentru că foarte mulți s-au așteptat să ia dintre ei. Ce altfel de politică să faci cu Orban și cu Tomac? Avem Ludovic Orban. El este consilier, are o echipă, dar pentru a face o expertiză despre coaliție trebuie să nu fii politician. Trebuie să știi ce coaliții au mai fost, cum au funcționat guvernele minoritare, ce relații au existat între parteneri. Mă îndoiesc că politicianul Ludovic Orban poate fi și expert. Mă îndoiesc și că politicianul Tomac, la România de azi, poate fi autorul unei expertize”, a spus Cristoiu.