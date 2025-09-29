Ion Cristoiu a comentat situația Moldovei în contextul extinderii Uniunii Europene și a războiului din Ucraina. El a explicat că, deși Moldova a fost acceptată simbolic în procesul de aderare, sprijinul european real ar putea să întârzie sau să dispară, iar țara ar putea rămâne „pe cont propriu” dacă nu gestionează cum trebuie noile oportunități. Urmăriți aici emisiunea integrală

„În momentul în care a început războiul, Ucraina a cerut să înceapă negocierile, chiar dacă nu îndeplinește toate condițiile. Bandiții de la Bruxelles au zis: «Stați puțin, că noi nu dăm totul lui Zelenski», și au mai intrat încă două țări: Moldova și Georgia. Partidul din Georgia a trecut în Constituție admiterea în Uniune, dar câteva luni mai târziu, după bombănelile lui Zelensky, Georgia a fost scoasă. Părerea mea este că pe Moldova o să o ia dracu,” a spus Cristoiu.