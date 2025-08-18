Ion Cristoiu: Ce vor ăștia șapte de la Trump? Îl încurajează pe Zelenski să lupte cum poate

Ion Cristoiu crede că cei șapte lideri care îl însoțesc pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în vor încuraja să lupte împotriva Rusiei.

„Ce îmi este Nicușor Dan și ce îmi este Ursula ? Sunt la fel.. Avem oficial o întâlnire între Trump cu Zelenski. Normal era ca europenii sa rămână acasă, Zelenski se întoarcea. În momentul în care ei intră după Zelenski, Trump îi rezolva pe toți.”