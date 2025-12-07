Ion Cristoiu: Cel mai mare perdant al alegerilor pentru primăria București este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt partid

În ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a declarat că rezultatul alegerilor pentru primăria București, este un mare eșec pentru PSD, referindu-se la numărul de voturi obținut de candidatul social-democrat, Daniel Băluță.

„Cel mai mare perdant este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt partid. Deci dacă înaintea lui era Anca Alexandrescu sau Ana Ciceală sau chiar Drulă… Dar în cazul de față avem de-a face cu două partide, cu PSD, care are organizație puternică pe București. Deci este un mare eșec pentru PSD”, a declarat Ion Cristoiu.

În viziunea cunoscutului gazetar, „un alt mare perdant este Cătălin Drulă”.

