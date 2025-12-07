În noua strategie de apărare a României, Rusia a devenit dușmanul, spune jurnalistul și analistul Ion Cristoiu, invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Jurnalistul susține că nici măcar în strategia de apărare a Statelor Unite, Rusia nu este trecută ca dușman, în timp ce în strategia țării noastre este.

„Războiul din Ucraina, SUA, are ca obiectiv strategic încheierea războiul. Și, foarte important, ar trebui să discutăm mai mult despre strategia asta. În timp ce, în strategia noastră Nicușor Dan a trecut dușman Rusia, în strategia americană nu mai e”, a subliniat Ion Cristoiu.

