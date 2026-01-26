Ion Cristoiu, după dezastrul de la Focșani și Iași: „Nicușor Dan nu înțelege nimic! El crede că îl iubește poporul”

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a explicat că reacția președintelui Nicușor Dan după ce a fost huiduit sâmbătă, la Iași și Focșani, în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Unirii din 24 ianuarie, arată incapacitatea acestuia de a se adapta la context. De asemenea, Cristoiu afirmă că reacțiile președintelui arată o ruptură profundă de realitate, fiindcă Nicușor Dan este convins că are susținerea populației.

Ion Cristoiu a insistat asupra ideii că problema nu este doar huiduiala în sine, ci incapacitatea lui Nicușor Dan de a înțelege momentul și semnificația reacției publice.

„E penibil. El are o mare capacitate de a nu se adapta la moment. Dezastrul nu-i huiduiala, e doar vârful aisbergului. E ca și cum eu trec pe trotuar, mă huiduie cineva, iar eu mă opresc și îi spun „hai să dialogăm”.

Jurnalistul susține că Nicușor Dan este convins că reacțiile negative sunt nedrepte și el rămâne iubit de popor. Cristoiu a pus sub semnul întrebării și relevanța prezenței sale la ceremoniile de la Iași și Focșani.