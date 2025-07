Ion Cristoiu: „Istoria României este istorie anti-GERMANĂ”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre călătoria diplomatică a lui Nicușor Dan în Germania. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre călătoria lui Nicușor Dan în Germania. Jurnalistul spune că motivul acestei călătorii a fost unul foarte clar, cumpărarea de arme de la americani. Acesta susține că Trump, susținut de Merz, a venit cu ideea ca toate țările NATO să cumpere arme și să le doneze Ucrainei. La această idee, Italia și Franța au protestat. Dar, sub ghidajul lui Merz, România a trebuit să se conformeze. Analistul se întreabă cum poate Bolojan să spună că România este pe marginea prăpastiei economice, dar să cumpere armament pe care să îl doneze Ucrainei. Ca încheiere a discursului, Cristoiu menționează că Nicușor Dan a avut un discurs eronat. Singurele momente de parteneriat între România și Germania au fost între 1940-1944.

„L-au chemat pe Nicușor Dan în Germania doar ca să cumpărăm și noi arme de la americani. Nu cumpărăm arme pentru noi, ci pentru ucraineni. A venit șmecherul de Donald Trump, și la sugestia unui anumit Merz, ați auzit, ce se întâmplă? Voi, NATO, țările membre NATO, cumpărați de la americani arme, dar nu pentru voi. Le dați pe gratis Ucrainei. Printre care și un sistem PATRIOT. Franța și Italia au sărit în sus. Băi, stai puțin, cum adică luăm și nici măcar să nu fie armele noastre. Însă, susținătorul acestei teorii este Merz. De aia l-a chemat. Dar nu cum spune Fritz… L-au chemat la ordin și o să cumpărăm și noi. Hai să terminăm cu aberațiile. Deci nouă ni se spune de către Bolojan că suntem cu apa la gât. Da, pe marginea prăpastiei? Păi și noi cumpărăm arme, dar nu pentru noi? Păi și de ce să le dea ucrainenilor? Ca să nu vină rușii peste noi? Sau ca să câștige războiul? Singurele momente în care România a avut parteneriat cu Germania au fost între 1940-1944. Istoria României este istorie anti-germană. În Primul Război Mondial am fost împotriva Germaniei, am fost sub autoritatea Franței. ”, a explicat jurnalistul.