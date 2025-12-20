Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat pe tema celor mai recente evoluții în marja negocierilor de pace dirijate de președintele Donald Trump, care a sugerat că Rusia are o poziție favorabilă în fața Ucrainei. În viziunea reputatului analist, abordarea lui Vladimir Putin are ca țintă strategică nu numai victoria în termenii săi, ci și o slăbire a proiectului european.

Astfel, apreciază Ștefan Popescu, Donald Trump a transmis negreșit că „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”. Dacă Ucraina nu va reuși să-și impună poziția la negocierile de pace patronate de Donald Trump, este clar că vorbim de un rapt teritorial al Federației Ruse, apreciază Popescu.

Visul Rusiei, mai multe realități

Însă în egală măsură, avertizează analistul, abordarea lui Putin este periculoasă și pentru Europa. Chestionat de moderator dacă integrarea Ucrainei în UE poate fi o concesie pe care Rusia să o facă Ucrainei, Ștefan Popescu a explicat:

Ar putea să o facă, de altfel și Putin spunea, tocmai pentru a slăbi proiectul european. Adică eu îmi doresc să intre Ucraina, îmi doresc Balcanii de vest, îmi doresc Moldova, dar trebuie să ne gândim cum va arăta Europa. Îi aducem pe baza tratatului de la Lisabona, adică fiecare cu drept de veto? Ucraina drept de veto, Moldova drept de veto, Serbia, Bosnia, Macedonia de Nord drept de veto. Este clar că ne vom afla într-un proiect la 32, poate 34 de membri, Uniunea Europeană va fi într-o uniune cu mai multe viteze. Visul lui Macron, dar și visul Rusiei pentru că va avea mai multe realități. Pe termen mai lung, aceste viteze diferite vor contura politici diferite.

Donatorii Europei s-au împotmolit

Obiectivul Federației Ruse este să slăbească Uniunea Europeană. Nu trebuie să fii aici mare specialist. Gândiți-vă, care vor fi resursele UE? Principalele țări donatoare ale Europei sunt Germania și Franța. Vă rog să vă uitați la situația lor, a conchis invitatul.

