Ion Cristoiu: „Mirabela e bărbatul în casă / Ea e stâlpul”

Invitat în cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a făcut o analiză drastică asupra relației dintre președintele Nicușor Dan și concubina sa. Acesta a afirmat că Mirabela Grădinaru l-ar domina pe șeful statului și ar fi cea care ia deciziile importante.

Ion Cristoiu a amintit de perioada campaniei dinaintea alegerilor prezidențiale, atunci când Mirabela Grădinaru a jucat un rol decisiv în formarea imaginii lui Nicușor Dan. Acesta a subliniat că rolurile par inversate în cuplul prezidențial și că Nicușor Dan s-ar afla mai degrabă în ipostaza de soție, în timp ce Mirabela este „stâlpul” casei.

„În campanie, Mirabela Grădinaru a jucat un rol decisiv pentru victoria lui Nicușor Dan. El are imaginea pe care o are, îl poți ridica puțin prin ea. Nu uitați un lucru: până acum, în raport cu copiii, el a fost nevasta și ea a fost bărbatul. El s-a dus la școală cu copiii, ea nu a fost prezentată niciodată pe post de gospodină. Nicolae Ceaușescu nu-și ducea copiii la școală. În acest cuplu, ea e maturul, bărbatul, stâlpul.”

Întrebat despre cum se raportează președintele României la această situație, Cristoiu a comentat ironic că acesta nu ar prea avea de ales.