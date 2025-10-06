Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebui DEMIS pentru că a prezentat acel document cu anularea alegerilor la nivel internațional”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a criticat documentul cu anularea alegerilor prezentat de președintele Nicușor Dan, susținând că acesta nu este un raport oficial, ci doar o compilație de fragmente și imagini. Publicistul spune că șeful statului „își face de râs țara” acuzând state străine pe baza unor materiale neoficiale. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Care-i documentul? E compilația aia de imagini și texte făcute. În esență, era vorba de un fragment din rechizitoriu, într-o altă speță, pe care el l-a împănat cu desene. Acesta nu poate constitui un document. Sunt două planuri. Pe de-o parte e planul statului, pe de altă parte e planul Nicușor Dan și al haosului din capul lui, în care a zis că poate să-și facă de râs țara pe care o conduce. Nu poți să acuzi un stat, chiar dacă este dușman, în fața lumii internaționale, cu un document care nu e document. Pentru asta, Nicușor Dan ar trebui demis.”