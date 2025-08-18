Ion Cristoiu: „Nicuşor și Iohannis au un lucru în comun, amândoi consumă RESURSE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat acțiunile președintelui din această perioadă dificilă din punct de vedere geopolitic. Cristoiu susține că acesta ar fi mai preocupat de imaginea personală decât de responsabilitățile sale ca șef de stat, într-un context de criză. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Moderatorul își exprimă dezacordul privind acțiunile de imagine ale președintelui Nicușor Dan, într-un moment de maximă tensiune, în contextul negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Acesta alege să facă o comparație între actualul președinte și fostul președinte Klaus Iohannis, sugerând cu ironie că amândoi ar irosi resurse pentru diverse vacanțe, dar cu bugete diferite.

„Eu credeam că am votat un președinte în unghiul turistic. Deci, noi, 10 ani, am avut un turist și ne-am ales un turist low-cost, acum? Deci, diferența dintre el și Iohannis e că nu ia avioane și că o arde în bocanci pe munte? Strângeam niște consilieri pe securitate. Ceream o ședință CSAT. După asta, hai să ne întâlnim și noi, factorii decidenți ai țării, să vedem ce facem. Tu îți iei harnașamentul ăla, copilul, și te duci pe munți?”, spune moderatorul.

„La ora actuală se joacă soarta planetei și a României”

Ion Cristoiu, într-un ton ironic, completează ideea moderatorului, sugerând că fostul președinte și actualul ar avea în comun obiceiul de a consuma resursele țării pentru călătorii sau acțiuni de marketing. Continuă prin a critica lipsa de acțiune a acestuia într-un moment de maximă tensiune, sugerând cu sarcasm că până și simpla prezență la Cotroceni ar fi creat impresia unei oarecare implicări.