A trecut aproape o săptămână de când locuitorii din Prahova și din Dâmbovița nu au apă menajeră, din cauza unui lung șir de greșeli și de bâjbâieli extrem de grave ale autorităților. La Câmpina, foarte aproape de Ploiești, oamenii sunt descumpăniți. Se simt neputincioși. Li se pare că s-au întors cu mulți ani în trecut, fiind nevoiți să care apă cu bidoanele pentru a se spăla și pentru a turna în rezervorul toaletelor. Se simt umiliți. Pe bună dreptate. Și cer dreptate. Îi cer ministrei Diana Buzoianu „să plece acasă”, iar procurorilor să deschidă o anchetă pentru această nenorocire care li se întâmplă.

Încă de la orele dimineții, de aproape o săptămână, pe străzile din Câmpina sunt sute de oameni cu bidoane în mână.

„Așa ceva nu am trăit nici pe timpul lui Ceaușescu. Atunci, dacă se oprea apa, măcar ne anunțau din timp”, ne spune un pensionar în timp ce se apleacă să umple un bidon de 10 litri de apă menajeră.

Și pentru că nu era de ajuns că oamenii trebuie să stea la coadă și să care apă pentru igienă, locuitorii din Câmpina se și chinuie atunci când trebuie să umple sticlele. Asta pentru că bazinele au un robinet foarte larg, iar apa ajunge mai mult pe jos…

„Aici ne-a adus această coaliție pro-europeană”

„Am ajuns să cerem apă. Așa am ajuns. Aici ne-a adus această coaliție pro-europeană. Păi dacă asta este pro-Europa, suntem mai degrabă pro-Africa”, ne spune un alt pensionar, care aștepta lângă containere să vină pompierii cu apa menajeră.

Sunt și prahoveni care își doresc ca Parchetul general să se sesizeze din oficiu, pentru neglijență și pentru subminarea economiei naționale.

„Este o problemă de o importanță strategică, medicală, extraordinar de gravă”

„În alte cazuri, Parchetul s-a sesizat. Iar acum, când este o problemă de o importanță strategică, medicală, extraordinar de gravă, nimeni nu este vinovat, nimeni nu s-a sesizat. Domnii procurori ce fac?”, se întreabă un alt locuitor din Câmpina.

Doamna Elena în vârstă de 78 de ani, spune că nu mai rezistă. Mai ales că este singură și nimeni nu o ajută pentru a căra apă. Îi cere demisia Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

„Doamna ministru să plece acasă”, spune femeia, răspicat.

În condițiile în care la robinet nu curge deloc apă, este aproape imposibil să speli rufe la mașina de spălat.

„Așteptăm să vină apa, și cred că bag 20 de mașini”

„Nu spălăm, că nu avem cum. Așteptăm să vină apa, și cred că bag 20 de mașini”, ne spune o tânără mămică.

„Începând de la doamna ministru în jos, toată lumea ar trebuie să plece”, ne spune un alt bărbat care stă la coadă să-și umple bidoanele.

Între timp, la câțiva kilometri de Câmpina, la Barajul Paltinu, de unde a plecat toată această problemă uriașă, este o liniște apăsătoare. Lacul este aproape secat, și nimeni nu-i poate asigura pe prahoveni că această criză se va termina prea curând.

Toți știau. Din octombrie. Gândul publică documentele care aruncă în aer minciunile Dianei Buzoianu în Criza apei

Criza apei din Prahova și Dâmbovița a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă. În tot acest timp, situația unor oameni nevinovați a devenit un adevărat ping-pong între autoritățile statului, responsabile fiecare în parte cu situația extremă din aceste zone.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a pasat responsabilitatea în „ograda” ESZ Prahova – despre care a declarat într-un interviu că știa despre riscul de turbiditate în apa din Lacul Paltinu – dar a tăcut. Mai multe detalii pot fi citite AICI.

