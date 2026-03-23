Ion Cristoiu o compară pe Mirabela Grădinaru cu Elena Ceaușescu

Invitat în cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a lansat o comparație controversată între Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, și Elena Ceaușescu, în contextul vizitei acesteia la Casa Albă. Cristoiu susține că, la fel ca în cazul fostei soții a dictatorului comunist, influența Mirabelei Grădinaru depășește sfera privată și are un „statut oficial”.

„Elena Ceaușescu a avut o situație aparte, asemenea Mirabelei Grădinaru. Ea nu l-a influențat pe Ceaușescu acasă, în bucătărie, cum se face de regulă, ci a avut un statut oficial cum are și Mirabela,” a declarat acesta.

Întrebat despre motivul pentru care imaginea Mirabelei este atât de promovată în spațiul public, Ion Cristoiu a afirmat că partenera președintelui este mai deșteaptă decât el.

„Pentru că e mai deșteaptă decât el. Eu pariez pe ea, nu pe el, cu ea mă pot înțelege în conducerea țării. Intuiția mea e că dacă stai cu ea de vorbă și îi spui să nu mai oferim bani Ucrainei, ea ar fi de acord.”

În ceea ce privește deplasarea acesteia la Casa Albă, Cristoiu a subliniat faptul că Mirabela Grădinaru a fost invitată direct de Melania Trump, drept pentru care nu ar fi putut refuza participarea.