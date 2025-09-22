Ion Cristoiu: „Oana Țoiu este o MUSCĂ și bâzâie prin încăpere”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a comentat activitatea Oanei Toiu, comparând-o metaforic cu o muscă. Publicistul a menționat că vina este a celor care au acceptat-o în funcția de ministru de Externe, în timp ce ea nu a făcut nimic greșit, doar „a intrat pe fereastra pe care alții au lăsat-o deschisă”. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Oana Țoiu este o muscă și bâzâie prin încăpere. Nu are nicio vină, misiunea ei e să bâzâie. Problema e că dumneavoastră deschideți geamul și o lăsați să intre. Două mistere sunt: cum a ajuns Nicușor președinte și cum a ajuns USR-ul la guvernare. Dacă eram eu acolo, nu eram de acord să vină Țoiu. Ea nu are nicio vină. Al doilea vinovat e Nicusor, el a trimis-o acolo. Ea nu face nimic, doar bâz-bâz, a intrat pe fereastră,” a transmis Cristoiu.