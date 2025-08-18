Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „Occidentalii nu oferă un plan. Nu puteam să propunem și noi un plan?”

Ion Cristoiu: „Occidentalii nu oferă un plan. Nu puteam să propunem și noi un plan?”

18 aug. 2025, 20:31, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ionuț Cristache susține că occidentalii nu oferă niciun plan pentru încetarea războiului ruso-ucrainean și se întreabă de ce nu a putut România să trimită un reprezentant la Casa Albă, având în vedere că Ucraina este o țară vecină.

Ion Cristoiu: Nu. Cine suntem noi. Băsescu s-ar fi dus?

Ionuț Cristache: Da. Și Nicușor unde e ?

Cristoiu a răspuns:

„Cu Moș Martin. Nu am o probele că  vrei să te reinventezi politic, dar putină adecvare.”

