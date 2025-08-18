Ion Cristoiu: „Occidentalii nu oferă un plan. Nu puteam să propunem și noi un plan?”

POLITICĂ Ion Cristoiu: Vin rușii și Nicușor e….descurcați-vă, eu mă duc pe poteci. Toată încrederea e în Bolojan
20:36
Ionuț Cristache susține că occidentalii nu oferă niciun plan pentru încetarea războiului ruso-ucrainean și se întreabă de ce nu a putut România să trimită un reprezentant la Casa Albă, având în vedere că Ucraina este o țară vecină.
Ion Cristoiu: Nu. Cine suntem noi. Băsescu s-ar fi dus?
Ionuț Cristache: Da. Și Nicușor unde e ?
Cristoiu a răspuns:
„Cu Moș Martin. Nu am o probele că vrei să te reinventezi politic, dar putină adecvare.”