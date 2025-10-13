Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „Pacea a făcut-o istoria. Donald Trump l-a lăsat pe Bibi să facă ce vrea”

Ion Cristoiu: „Pacea a făcut-o istoria. Donald Trump l-a lăsat pe Bibi să facă ce vrea”

Ruxandra Radulescu
13 oct. 2025, 15:40, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ion Cristoiu:

Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a argumentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că Donald Trump i-a permis lui Benjamin Netanyahu „să facă ce vrea” în conflictul din Fâșia Gaza. 

„Nu Donald Trump a făcut pacea, ci a făcut-o istoria, prin trecerea cauzei palestiniene, ca o cauză numărul 1 atât a Occidentului democratic, a universităților, a stângii europene în plan secund, dar, mai ales, la țările arabe. În primul rând, a venit la putere Donadl Trump care l-a lăsat pe Bibi să facă ce vrea.

Avem țările arabe care nu mai reacționează la cauza palestiniană. Ei au trecut de la folosirea petrolului pentru a-și lua mașini cu roți de aur, la o dezvoltare tehnologică. Pentru ei o mare problemă o reprezenta cauza palestiniană. Ea a fost împinsă în plan secund. Egiptul nu putea reacționa, pentru că e cea mai îndatorată țară din istoria Americii. Nu mai există mișcări de stângă în Occident”, a declarat Ion Cristoiu.

Mediafax
